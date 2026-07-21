Izvuče se Dinamo! Mučenje, riljanje, davljenje, a onda... Javio se Zajc i ispravio grešku

Dinamo je došao kao favorit, dominirao je od početka, mada su dobili žuti karton u drugom minutu, što se baš retko viđa. Tun je iznenadio kotrnom, morao je Zajc da ruši Matošija i Slovenac je odmah dobio žuti karton kao opomenu da smiri strasti. Igrao je posle pod ručnom, ali nije bilo toliko problema koliko se očekivalo jer je lopta bila u nogama fudbalera hrvatskog tima konstantno. Čas ofsajd, čas nešto nekonkretno, ništa vredno pomena, osim par šuteva sa distance. Međutim, baš gol pada ni iz čega za domaćina. Fer ubacuje sa desne strane, zaplivao je golman Filipović - nije mu ni prvi put jer je to već uradio dva minuta ranije - a Labu ga daje u 20. minutu za vođstvo Tuna. Onda se povukao švajcarski tim i Dinamo je krenuo da napada.

Promašivali su gosti, ali promašivao je i domaćin, koji je morao da duplira prednost. Neverovatan promašaj imao je Dursun u 30. minutu, kada je sa pet metara gađao pored gola, stvarno neverovatno šta je promašio čovek. Pritiskao je Tun, pritiskao je Dinamo, pokušavali su gosti iz glavnog grada Hrvatske, ali uzalud. Bili su bolji, napadali su više, iako je Tun imao više šansi, međutim mrka kapa. Otišli su u svlačionicu da se malo presaberu, pa su u drugom delu izašli malo agresivnije i imali su vrhunsku šansu.

Promašio je Beljo, tačnije mu je izbijeno sa gol linije kada je gađao glavom, da bi i Oršić promašivao isto svoje pokušaje i vreme je počelo polako da ističe. Odjednom, udavio je Tun goste, da nisu znali više šta da rade. Delovalo je da će biti igra mačke i miša, viktorije popularne i kruženje kiše oko Kragujevca, međutim... Čak je i Tun imao najbolju šansu u 73. minutu, kada je Filipović ostao na vetrometini i Matoši gađao, ali srećom po goste iz Zagreba, lopta ide pored gola.

Na kraju, izvuče se Dinamo! Napadali su, napadali i tragičar iz bukvalno drugog minuta, iskupio se za sve. Isplatilo se poverenje što je ostavljen slovenački fudbaler na terenu, a vratio je duplo nego što je trebalo. Posle ubacivanja Topića sa desne strane, Zajc natrčava i sa ivice kaznenog daje gol sa 17 metara za izjednačenje u 86. minutu! Ostao je Dinamo živ...

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)

Utorak

Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)

/Sandro Lima 51, Banžaki 80/

Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)

/Šporar 25, Jiradžang 32/

Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)

/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/

Sabah - KuPS 1:0 (1:0)

/Simić 45+1/

Orhus - Leh 1:4 (0:2)

/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/

Fenerbahče – Gornik 1:0 (1:0)

/Taliska 37/

Tun – Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)

/Labu 20 - Zajc 86/

Šturm – Harts /u toku/

KI Klaksvik – Kauno Žalgiris /u toku/

Larn – Crvena zvezda /u toku/

Vikingur – Hapoel Ber Šev /u toku/

Sreda

19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)

19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)

21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)

***Kvote su podložne promenama