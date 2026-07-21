Ringišpile u Severnoj Irskoj naplaćuje Osman Bukari (VIDEO)

Vratio se Osman Bukari, krilni napadač i ljubimac navijača crveno-belih, pa je odmah rešio da oduševi sve kojima je Crvena zvezda u srcu. Dribling za špice, kako majstori znaju, nebitno ko je protivnik i nebitno kakav je teren. Majstor je majstor.

Jeste Larn iz Severne Irske tamo daleko baš na severu, jeste protivnik koji možda nije vredan da se superlativi ispaljuju, ali ovi... Baš je bilo lepo. Fudbalski lepo.