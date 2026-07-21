Ringišpile u Severnoj Irskoj naplaćuje Osman Bukari (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | uto. 21.07.26. | 22:25
Ušao i napravio šou povremeni reprezentativac Gane
Vratio se Osman Bukari, krilni napadač i ljubimac navijača crveno-belih, pa je odmah rešio da oduševi sve kojima je Crvena zvezda u srcu. Dribling za špice, kako majstori znaju, nebitno ko je protivnik i nebitno kakav je teren. Majstor je majstor.
Jeste Larn iz Severne Irske tamo daleko baš na severu, jeste protivnik koji možda nije vredan da se superlativi ispaljuju, ali ovi... Baš je bilo lepo. Fudbalski lepo.
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Prodor po desnoj strani, tačnije lopta u prostor, pa onda prosipanje fore, gde je lopta? Napravio je Osman Bukari šou po toj desnoj strani u sekundi, na sekund, na momenat, čisto da se sete navijači Crvene zvezde o kome se radi. Na kraju, asistencija za gol Vasilija Kostova i dupliranje prednosti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Po ovom užasnom terenu, posebna lepota.
Osman Bukari, still got it. Što vole da kažu Amerikanci, sve je tu i dalje.