Belingem odgovorio na Tuhelove kritike: Ne zna kako je igrati protiv Halanda...
Vreme čitanja: 3min | ned. 12.07.26. | 09:06
"Ne mogu dovoljno da nahvalim ove momke", rekao je heroj pobede Engleza
Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva nakon dramatične pobede nad Norveškom (2:1) posle produžetaka na stadionu "Hard Rok" u Majamiju. Heroj nacije ponovo je bio Džud Belingem, koji je sa dva pogotka režirao preokret i zakazao spektakl sa Argentinom. Međutim, umesto čistog slavlja, u taboru "Tri lava" izbila je mala varnica na relaciji između prve zvezde tima i selektora Tomasa Tuhela.
Nemački stručnjak je nakon utakmice javno kritikovao igru svog tima, izjavivši da je Engleska imala "sreće" i da je predstava bila "traljava". Kada su novinari televizije ITV Sport preneli ove reči Belingemu, as Real Madrida nije birao reči da zaštiti saigrače.
„Da, dobro, šta god. Ovo je bio žestok rad i sva moja zahvalnost ide igračima koji su ostavili srce na terenu“, poručio je Belingem.
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Nešto kasnije, u miks-zoni, usledilo je pitanje da li Tuhel ovakvim komentarima samo postavlja visoke standarde koje očekuje od tima.
„Možda. A možda on ne zna kako je igrati u ovakvim vremenskim uslovima protiv Erlinga Halanda, Edegora, Nuse, Serlota... Znate, to uopšte nije naivna ekipa. Trudimo se da stvorimo pozitivno okruženje i to moramo da prenesemo u polufinale. Ne mogu dovoljno da nahvalim ove momke. Nećeš svaku utakmicu pobediti tako što miluješ loptu i napraviš hiljadu pasova. Ponekad jednostavno moraš da pobediš prljavo.“
Pored čvrstih Norvežana, Englezi su morali da se bore i sa paklenom klimom na Južnoj Floridi, gde je temperatura uoči zagrevanja iznosila 33 stepena Celzijusa, uz ekstremnu vlažnost vazduha.
Suočen sa reakcijom javnosti i igrača, Tomas Tuhel je na zvaničnoj konferenciji za medije pokušao da pojasni svoje reči i spusti tenziju, ali je ostao pri stručnom stavu da ekipa mora mnogo bolje ako želi svetsku krunu.
„Moje srce je ponosno i srećno, osećam se neverovatno povezanim sa ovim timom jer oni rade šta god je potrebno da naprave korak napred. Oni jednostavno odbijaju da izgube i prevazilaze sve prepreke. Ali, ja sam fudbalski trener, imam svoje zahteve i naravno da želimo da izvučemo maksimum, jer nam vrhunska igra pomaže da pobeđujemo. Moja glava, dakle, nije potpuno zadovoljna i nisam 100% srećan kako smo igrali. Stojim iza toga. Možemo brže, konkretnije. Imali smo previše neiznuđenih i tehničkih grešaka koje su nas koštale samopouzdanja“, izjavio je Tuhel.
Nemački strateg je podvukao da ne postoji nikakav razdor u svlačionici pred polufinalni duel u sredu, gde će Engleska juriti tek svoje drugo finale Mundijala u istoriji, a prvo od čuvene 1966. godine.
„Mnogo toga možemo bolje i to nije problem, ali ne postoji nikakav prekid veze između mene i tima. Ni jedan jedini procenat. Svim srcem sam uz njih i potpuno sam zaljubljen u svoje igrače i način na koji se bore.“
Zvezda Real Madrida, Džud Belingem, ovim dvomečom je stigao do kote od šest golova na turniru i izjednačio se sa Harijem Kejnom. Ispred njih su samo Kilijan Embape i Lionel Mesi sa po osam, dok je iza ostao upravo Norvežanin Erling Haland sa sedam pogodaka, kojeg je odbrana Engleske uspela da potpuno ušutka u ovom četvrtfinalu.