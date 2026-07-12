Belingem odgovorio na Tuhelove kritike: Ne zna kako je igrati protiv Halanda...

Nešto kasnije, u miks-zoni, usledilo je pitanje da li Tuhel ovakvim komentarima samo postavlja visoke standarde koje očekuje od tima. „Možda. A možda on ne zna kako je igrati u ovakvim vremenskim uslovima protiv Erlinga Halanda, Edegora, Nuse, Serlota... Znate, to uopšte nije naivna ekipa. Trudimo se da stvorimo pozitivno okruženje i to moramo da prenesemo u polufinale. Ne mogu dovoljno da nahvalim ove momke. Nećeš svaku utakmicu pobediti tako što miluješ loptu i napraviš hiljadu pasova. Ponekad jednostavno moraš da pobediš prljavo.“

Suočen sa reakcijom javnosti i igrača, Tomas Tuhel je na zvaničnoj konferenciji za medije pokušao da pojasni svoje reči i spusti tenziju, ali je ostao pri stručnom stavu da ekipa mora mnogo bolje ako želi svetsku krunu.

„Moje srce je ponosno i srećno, osećam se neverovatno povezanim sa ovim timom jer oni rade šta god je potrebno da naprave korak napred. Oni jednostavno odbijaju da izgube i prevazilaze sve prepreke. Ali, ja sam fudbalski trener, imam svoje zahteve i naravno da želimo da izvučemo maksimum, jer nam vrhunska igra pomaže da pobeđujemo. Moja glava, dakle, nije potpuno zadovoljna i nisam 100% srećan kako smo igrali. Stojim iza toga. Možemo brže, konkretnije. Imali smo previše neiznuđenih i tehničkih grešaka koje su nas koštale samopouzdanja“, izjavio je Tuhel.

Nemački strateg je podvukao da ne postoji nikakav razdor u svlačionici pred polufinalni duel u sredu, gde će Engleska juriti tek svoje drugo finale Mundijala u istoriji, a prvo od čuvene 1966. godine.

„Mnogo toga možemo bolje i to nije problem, ali ne postoji nikakav prekid veze između mene i tima. Ni jedan jedini procenat. Svim srcem sam uz njih i potpuno sam zaljubljen u svoje igrače i način na koji se bore.“

Zvezda Real Madrida, Džud Belingem, ovim dvomečom je stigao do kote od šest golova na turniru i izjednačio se sa Harijem Kejnom. Ispred njih su samo Kilijan Embape i Lionel Mesi sa po osam, dok je iza ostao upravo Norvežanin Erling Haland sa sedam pogodaka, kojeg je odbrana Engleske uspela da potpuno ušutka u ovom četvrtfinalu.