Da li se po Zenitu sezona poznaje?

Biće ovo dobra provera crveno-belima, koji su prošlog leta poraženi od istog rivala sa 0:3, golovima igrača koji danas neće biti na terenu: odsutnog Luiza Enrikea (dva) i Argentinca Lusijana Gondoua, koji je u međuvremenu prešao u moskovski CSKA. Pre toga, Crvena zvezda je imala tri uzastopne pobede nad Zenitom - 2:1, 1:0 i 2:1. Ukupno u prijateljskim mečevima, posle Zenitove dominacije u dvomeču kvalifikacija za Kup UEFA 2004. godine (4:0, 2:1), učinak je pet pobeda ruskog predstavnika i tri Crvene zvezde.

Ono što je za beogradski klub izuzetno bitno, jeste dogovoren produžetak saradnje sa Gaspromom, dugogodišnjim sponzorom i Zenita, koji bi mogao da dobije i zvaničnu potvrdu tokom gostovanja u Sankt Peterburgu.

Kritikovao je Stanković svoje igrače za zalaganje u meču sa Blau Vajs Lincom (2:2), tako da su dužni treneru bolju predstavu. Jasno je da ovaj meč, bez igrača koji nisu krenuli na put, neće dati konačnu sliku onoga što se od Crvene zvezde može očekivati u narednim nedeljama kada krenu takmičarske utakmice, ali biće dobra provera za samopouzdanje ekipe i novajlije. Dosad je najbolji utisak ostavio Mohamed Abu Fani.

Dobra partija i pozitivan rezultat sigurno bi raspalili maštu navijača, ali kao upozorenje večno će biti leto 2023, kada je pod vođstvom Baraka Bahara Crvena zvezda deklasirala Fjorentinu (5:0), pre toga bila bolja i od Zenita golovima Ivanića i Krasoa (2:1), ali se kasnije u Ligi šampiona nije dobro provela u društvu Mančester Sitija, RB Lajpciga i Jang Bojsa.

Prvak Rusije igraće i u ponedeljak sa Dinamom iz Mahačkale, pa je pitanje koliko će trener Semak kombinovati postave u ove dve utakmice pred duel sa moskovskim Spartakom u nacionalnom Superkupu 18. jula. Kroz pripreme je Zenit savladao uzbekistanski Nefči (4:1), Dinamo Mahačkalu (2:0) i Lenjingradec (4:0), a sa Himnazijom iz La Plate igrala bez golova.

Očekivana startna postava Crvene zvezde, u formaciji 4-2-3-1: Mateus - Eraković, Veljković, Učena, Tiknizjan - Abu Fani, Krunić - Loizu, Kostov, Ivanić - Enem.