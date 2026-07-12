Interu propada transfer od 25.000.000: Ako neko rizikuje život izlazeći na teren - zaustaviću ga
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 10:18
Anan Halaili nije prošao lekarske preglede, u ponedeljak novi pokušaj
Koliko u petak ujutru sve je bilo dogovoreno i spremno za potpis, Inter je imao novog beka, naslednika Denzela Damfrisa... Anan Halaili (21) trebalo je tokom vikenda da postane rekordna prodaja Union Sen Žiloaza (25.000.000 evra, plus bonusi), ujedno i najskuplji Izraelac u istoriji, međutim onda je potpuno neočekivamo zapelo na lekarskim pregledima.
Najjednostavnije rečeno, Halaili ih nije prošao, javljaju italijanski mediji. Posao još nije defrinitivno propao, ali da je ugrožen i te kako jeste, pošto se navodno radi o kardijalnim problemima. A dobro je poznato koliko su italijanski zakoni strogi u takvim slučajevima.
Izabrane vesti
Prosto, šansa da sa bilo kakvom srčanom manom ili pomagalom (kao u slučaju Kristijana Eriksena, na primer), zaigrate u profesionalni fudbal u profesionalnim rangovima na Apeninima, apsolutno ne postoji.
U nekim drugim zemljama odgovornost se prebacuje na igrače, dozvoljava mu se da sam odluči. U Italiji, registracije je nemoguća...
"Naš sistem star je 44 godine, verovatno ima određene mane, ali svakako niko ne može da ospori da sportistu stavlja na prvo mesto", pojasnio je profesor sportske medicine Paolo Cepili. "Ovo je jedini način da zaštitimo i sportistu i klub. Niko ne može da bude srećan ako pošalje bolesnog igrača na teren. O ozbiljnosti protokola može da se raspravlja, međutim kada je etika u pitanju, ovde ništa nije upitno. Ako neko makar i minimalno rizikuje život izlazećei na teren, uvek ću ga zaustaviti. Lako je reći 'možeš da igraš, kad niko ne preuzima odgovornost. Mislim da bi i drugim zemljama zakoni trebalo da budu stroži".
Institut za sportsku medicinu Italije zakazao je dodatne preglede za Anana Halailija za ponedeljak. Za sada nema informacija kakve su šanse da ih prođe. Ono što je poznato, Inter već razmišlja o alternativi i gleda ka Geli Dueu (23), igraču Strazbura i starijem bratu Dezirea Duea, koga na radaru ima i Milan.
Gazeta delo Sport piše kako je Kristijan Kivu ipak mnogo više zagrejan za igrača profila Denzela Damfrisa, ofanzivno potentnijeg, što Due baš i nije.