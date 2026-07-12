Interu propada transfer od 25.000.000: Ako neko rizikuje život izlazeći na teren - zaustaviću ga

Koliko u petak ujutru sve je bilo dogovoreno i spremno za potpis, Inter je imao novog beka, naslednika Denzela Damfrisa... Anan Halaili (21) trebalo je tokom vikenda da postane rekordna prodaja Union Sen Žiloaza (25.000.000 evra, plus bonusi), ujedno i najskuplji Izraelac u istoriji, međutim onda je potpuno neočekivamo zapelo na lekarskim pregledima.

Najjednostavnije rečeno, Halaili ih nije prošao, javljaju italijanski mediji. Posao još nije defrinitivno propao, ali da je ugrožen i te kako jeste, pošto se navodno radi o kardijalnim problemima. A dobro je poznato koliko su italijanski zakoni strogi u takvim slučajevima.