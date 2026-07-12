Završni čin: Siner kralj ponovo ili Zverev nastavlja bajku iz Pariza

Vreme čitanja: 6min | ned. 12.07.26. | 10:33
Italijan i Nemac opravdali uloge favorita, od 17 časova igraće u 139. finalu Vimbldona
Kada se za grend slem titulu bore dva prva nosioca, sve je jasno. Tenis visoke klase ne bi smeo da izostane u okršaju branioca pehara Janika Sinera i izazivača i debitanta u finalu, 29-godišnjeg Aleksandera Zvereva.
Finale 139. Vimbldona počinje u 17 časova i po svemu sudeći videćemo izuzetno uzbudljiv okršaj dva tenisera, kojima će ovo biti 15. put kako ukrštaju rekete. Italijan u pobedama vodi sa 10-4 i po svim prognozama ima veće šanse za trijumf, ali tenis je nepredvidljiv i Zverev svakako ima šansu da posle sjajnog trijumfa na Rolan Garosu, osvoji prvenac i na Vimbldonu.
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Ono što će za Zvereva biti pravi izazov je kako da prekine crnu seriju protiv svetskog broja jedan. Igrali su na svim slemovima, sem u Londonu, pa ćemo konačno imati priliku da ih gledamo i na travi. Poslednjih devet mečeva dobio je Siner, a na poslednjih šest, uključujući tu i četiri iz ove sezone, Janik nije izgubio ni set!
Kad god bi ove sezone Zverev sa druge strane terena imao Sinera, meč je završavao pognute glave. Bilo je to u polufinalima Indijan Velsa i Majamija kada je bilo 6:2, 6:4, odnosno 6:3, 7:6 (4). I na šljaci je bilo isto, polufinale Monte Karla Siner je dobio sa 6:1, 6:4, a u finalu Madrida slavio je najubedljivije, 6:1, 6:2.
17.00: (1,23) Siner (4,40) Zverev
Ono što prkosi toj logici koja ukazuje da je sve na strani Italijana, je grend slem titula koju je Zverev pre mesec dana osvojio u Parizu i koja mu je dala strahovito mnogo samopouzdanja. Faktički, na toj pogonu, uspeo je da stigne i do najvećeg uspeha na Vimbldonu, na kojem nikad pre ovog turnira nije otišao dalje od osmine finala.
"Zadivljujuće je, ovaj grend slem turnir je oduvek bio taj na kom sam se najviše mučio i sada sam iznenada u njegovom finalu. Izuzetno sam srećan i ponosan na sebe i ceo tim, sve one koji su uključeni u ovaj rezultat, ali ostao je još taj jedan meč", kaže Zverev.
Teniser iz Hamburga je na putu do finala ispustio svega dva seta, a pobedio je Aleksandera Bloksa, Valentina Rojea, Markosa Girona, Jiržija Lehečku, Tejlora Frica i iznenađenje turnira, Britanca Artura Ferija u polufinalu.
Možda najbolja indicija da mu to što je bilo na prethodnim mečevima više ne znači ništa, Zverev je dao u četvrtfinalu protiv Tejlora Frica. Amerikanac je pre toga dobio šest uzastopnih mečeva protiv Saše, ali Zverev je odigrao izuzetno i tako prekinuo neugodan niz.
Osim toga, Zverev ima istorijsku priliku da uradi nešto što pre njega nije uspelo nijednom igraču u Open eri od 1968. godine, a to je da prva dva grend slema u karijeri osvoji zaredom.
Plejade velikih igrača pokušavali su da urade tako nešto, ali nisu uspevali. Čak ni Rodžer Federer, Rafael Nadala i Novak Đoković, kao ni ranije Bjern Borg, Pit Sampras, Ivan Lendl i mnogi drugi. Poslednji koji je tako nešto učinio, prilično davno, 1956. godine bio je Lu Houd, koji je vezao prve tri grend slem titule.
POSLEDNJIH DESET ŠAMPIONA
2015. Novak Đoković
2016. Endi Mari
2017. Rodžer Federer
2018. Novak Đoković
2019. Novak Đoković
2020. (nije igrano)
2021. Novak Đoković
2022. Novak Đoković
2023. Karlos Alkaras
2024. Karlos Alkaras
2025. Janik Siner
Uz sve to, Zverev je sa 29 godina i 70 dana na početku takmičenja, sada i najstariji teniser koji je uspeo da uđe u sva četiri grend slem finala. Nadmašio je Endija Marija kojem je to uspelo sa 29 godina i sedam dana.
I konačno, Zverev će, ukoliko trijumfuje, uspeti da osvoji i takozvani Čenel slem, tačnije da veže u istoj sezoni titule na Rolan Garosu i Vimbldonu. To je pošlo za rukom Rodu Lejveru (1969), Bjernu Borgu u tri navrata (1978, 1979, 1980), Rafaelu Nadalu (2008, 2010), Rodžeru Federeru (2009), Novaku Đokoviću (2021) i Karlosu Alkarasu (2024).
Kakvi su mu izgledi danas, protiv Sinera koji je u polufinalu protiv Đokovića demonstrirao tenis visoke klase? Prilično dobri, svakako. Činjenica je da je Zverev sa 29 maksimalno sazreo za najveće domete, a možda je i sam dao najbolji odgovor zašto ove godine igra tako dobro na velikim turnirima.
"Jedna stvar je važna, kad osvojite grend slem, vi znate kako to da uradite i imate osećaj da možete da ponovite isto. Imate takav osećaj. Druga stvar, mislim da sam mnogo radio na svojoj igri. Imam osećaj da sam mnogo napredovao. U sportu je ponekad prosto tako. Kada unapredite forhend, bekhend, servis, retern, dobijaćete više mečeva. Prosto tako funkcioniše. Možete da pričate o mentalnim stvarima, o određenim situacijama, promenama trenera, šta god. Međutim, ako napredujete kao igrač i donesete tu odluku da morate da napredujete, bićete bolji na turnirima", poručio je Zverev.
Nema dileme da je Zverev posebno popravio servis, što pokazuju i rezultati u poslednje vreme. Njegova šansa protiv Sinera mogla bi da bude baš u tom elementu, da pokuša da eventualno kroz taj-brejkove dođe do plena protiv Sinera, mada će to biti zaista teško, posebno ako Italijan bude tako raspoložen za igru kao što je bio slučaj u polufinalu protiv Đokovića.
Siner želi da odbrani trofej koji je prvi put osvojio prošle godine, ali i da dođe do pete grend slem titule u karijeri i prve ove sezone. Alkaras je bio najbolji u Melburnu, Zverev u Parizu, on bi mogao da nastavi taj trend u 2026. da imamo različite pobednike na svakom velikom takmičenju.
"Zverev je definitivno sjajan server, ali trudiću se da odigram maksimalno dobro. Lepo je opet biti u finalu grend slema. To što je u prošlosti bilo između mene i njega više nije važno. On je u međuvremenu osvojio prvi grend slem što mu je dalo mnogo samopouzdanja. Vidimo na kom nivou igra ovde, nadajmo se dobrom meču, videćemo kako će se sve kretati", kaže Siner, koji je na putu do finala pobedio Miomira Kecmanovića, Nuna Boržesa, Džensona Bruksbija, Šintara Močizukija, Jana-Lenarda Štrufa i Novaka Đokovića.
Svestan je šampion Vimbldona da će Zverev biti posebno inspirisan.
"Postoji razlika među nama, on je neko ko je dugo pokušavao da dođe do grend slema. Uspeo je u tome i to je zadivljujuće, to mu je dalo snagu. Vidimo svi koliko je agresivan, kako servira dobro. Teško je igrati sa njim, bilo je i ranije, ali sada će biti još teže zbog tog samopouzdanja. Kada dobijate mnogo mečeva i ne gubite, to govori o tome da igrate izuzetan tenis. Video sam ponešto od njegovih mečeva, ali ne tako mnogo. Gledao sam polufinale, pošto je igrao pre mene i mislim da je veoma agresivan. Opušten je na terenu, to je dobro za njega. Srećan sam što se opet sastajemo, trudiću se da odigram najbolji tenis, ali biće to veoma drugačije od naših ranijih mečeva", ubeđen je Siner.
Kako god se finale završi, neće biti promena na vrhu ATP liste. Siner će ostati prvi, a Zverev drugi, pred letnje američke bitke na betonu. Ono što će se promeniti jeste njihov bankovni račun, pobedniku će pripasti 3.600.000 funti, a poraženom upola manje.
VIMBLDON (FINALE)
Nedelja
17.00: (1,23) Siner (4,40) Zverev
*** kvote su podložne promenama