Završni čin: Siner kralj ponovo ili Zverev nastavlja bajku iz Pariza

Finale 139. Vimbldona počinje u 17 časova i po svemu sudeći videćemo izuzetno uzbudljiv okršaj dva tenisera, kojima će ovo biti 15. put kako ukrštaju rekete. Italijan u pobedama vodi sa 10-4 i po svim prognozama ima veće šanse za trijumf, ali tenis je nepredvidljiv i Zverev svakako ima šansu da posle sjajnog trijumfa na Rolan Garosu, osvoji prvenac i na Vimbldonu.

Kada se za grend slem titulu bore dva prva nosioca, sve je jasno. Tenis visoke klase ne bi smeo da izostane u okršaju branioca pehara Janika Sinera i izazivača i debitanta u finalu, 29-godišnjeg Aleksandera Zvereva .

Ono što će za Zvereva biti pravi izazov je kako da prekine crnu seriju protiv svetskog broja jedan. Igrali su na svim slemovima, sem u Londonu, pa ćemo konačno imati priliku da ih gledamo i na travi. Poslednjih devet mečeva dobio je Siner, a na poslednjih šest, uključujući tu i četiri iz ove sezone, Janik nije izgubio ni set! Kad god bi ove sezone Zverev sa druge strane terena imao Sinera, meč je završavao pognute glave. Bilo je to u polufinalima Indijan Velsa i Majamija kada je bilo 6:2, 6:4, odnosno 6:3, 7:6 (4). I na šljaci je bilo isto, polufinale Monte Karla Siner je dobio sa 6:1, 6:4, a u finalu Madrida slavio je najubedljivije, 6:1, 6:2. 17.00: (1,23) Siner (4,40) Zverev Ono što prkosi toj logici koja ukazuje da je sve na strani Italijana, je grend slem titula koju je Zverev pre mesec dana osvojio u Parizu i koja mu je dala strahovito mnogo samopouzdanja. Faktički, na toj pogonu, uspeo je da stigne i do najvećeg uspeha na Vimbldonu, na kojem nikad pre ovog turnira nije otišao dalje od osmine finala.

"Zadivljujuće je, ovaj grend slem turnir je oduvek bio taj na kom sam se najviše mučio i sada sam iznenada u njegovom finalu. Izuzetno sam srećan i ponosan na sebe i ceo tim, sve one koji su uključeni u ovaj rezultat, ali ostao je još taj jedan meč", kaže Zverev. Teniser iz Hamburga je na putu do finala ispustio svega dva seta, a pobedio je Aleksandera Bloksa, Valentina Rojea, Markosa Girona, Jiržija Lehečku, Tejlora Frica i iznenađenje turnira, Britanca Artura Ferija u polufinalu. Možda najbolja indicija da mu to što je bilo na prethodnim mečevima više ne znači ništa, Zverev je dao u četvrtfinalu protiv Tejlora Frica. Amerikanac je pre toga dobio šest uzastopnih mečeva protiv Saše, ali Zverev je odigrao izuzetno i tako prekinuo neugodan niz.

Osim toga, Zverev ima istorijsku priliku da uradi nešto što pre njega nije uspelo nijednom igraču u Open eri od 1968. godine, a to je da prva dva grend slema u karijeri osvoji zaredom. Plejade velikih igrača pokušavali su da urade tako nešto, ali nisu uspevali. Čak ni Rodžer Federer, Rafael Nadala i Novak Đoković, kao ni ranije Bjern Borg, Pit Sampras, Ivan Lendl i mnogi drugi. Poslednji koji je tako nešto učinio, prilično davno, 1956. godine bio je Lu Houd, koji je vezao prve tri grend slem titule. POSLEDNJIH DESET ŠAMPIONA 2015. Novak Đoković 2016. Endi Mari 2017. Rodžer Federer 2018. Novak Đoković 2019. Novak Đoković 2020. (nije igrano) 2021. Novak Đoković 2022. Novak Đoković 2023. Karlos Alkaras 2024. Karlos Alkaras 2025. Janik Siner Uz sve to, Zverev je sa 29 godina i 70 dana na početku takmičenja, sada i najstariji teniser koji je uspeo da uđe u sva četiri grend slem finala. Nadmašio je Endija Marija kojem je to uspelo sa 29 godina i sedam dana. I konačno, Zverev će, ukoliko trijumfuje, uspeti da osvoji i takozvani Čenel slem, tačnije da veže u istoj sezoni titule na Rolan Garosu i Vimbldonu. To je pošlo za rukom Rodu Lejveru (1969), Bjernu Borgu u tri navrata (1978, 1979, 1980), Rafaelu Nadalu (2008, 2010), Rodžeru Federeru (2009), Novaku Đokoviću (2021) i Karlosu Alkarasu (2024). Kakvi su mu izgledi danas, protiv Sinera koji je u polufinalu protiv Đokovića demonstrirao tenis visoke klase? Prilično dobri, svakako. Činjenica je da je Zverev sa 29 maksimalno sazreo za najveće domete, a možda je i sam dao najbolji odgovor zašto ove godine igra tako dobro na velikim turnirima.

"Jedna stvar je važna, kad osvojite grend slem, vi znate kako to da uradite i imate osećaj da možete da ponovite isto. Imate takav osećaj. Druga stvar, mislim da sam mnogo radio na svojoj igri. Imam osećaj da sam mnogo napredovao. U sportu je ponekad prosto tako. Kada unapredite forhend, bekhend, servis, retern, dobijaćete više mečeva. Prosto tako funkcioniše. Možete da pričate o mentalnim stvarima, o određenim situacijama, promenama trenera, šta god. Međutim, ako napredujete kao igrač i donesete tu odluku da morate da napredujete, bićete bolji na turnirima", poručio je Zverev.