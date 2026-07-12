Milvoki daje 64.000.000 dolara čoveku koji daje osam poena po utakmici
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 10:13
Geri Trent potpisuje novi ugovor sa Baksima
Uprava Milvoki Baksa povukla je jedan od najšokantnijih i najkontroverznijih poteza u ovogodišnjem prelaznom roku najjače lige sveta. Kako ekskluzivno otkriva pouzdani insajder Šems Čaranija sa ESPN-a, Geri Trent dogovorio je saradnju sa Baksima na četiri godine, tokom kojih će inkasirati neverovatnih 64 miliona dolara. Dužina i finansijska težina ovog ugovora momentalno su podigle ogromnu prašinu i izazvale nevericu širom NBA lige, s obzirom na to u kakvoj se formi ovaj 27-godišnji bek nalazi.
Trent iza sebe ima statistički katastrofalnu takmičarsku godinu, najgoru još od svojih prvih koraka u ligi. Prošle sezone je prosečno beležio svega 8,1 poen po meču (najniži prosek od ruki sezone), pogađao je jedva 1,9 trojki po utakmici (najslabiji učinak još od 2020. godine), dok su mu procenti šuta iz igre (38,7%) i van linije za tri poena (36%) takođe pali na ruki nivo. Davanje dugoročnog, milionskog ugovora igraču sa ovakvim strmoglavim padom u igri na prvi pogled delovalo je kao potpuni promašaj uprave tima iz Viskonsina.
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Međutim, pozadinu ove nesvakidašnje operacije pokušao je detaljnije da objasni portal Blazer's Edge, čiji izveštaj otkriva da iza svega stoji dobro osmišljena strategija i uticaj jednog od najmoćnijih ljudi u košarkaškom biznisu. Naime, Geri Trent je klijent Riča Pola i njegove renomirane agencije Klutch Sports, koja zastupa i Lebrona Džejmsa.
Prema navodima ovog izvora, generalni menadžer Milvokija Džon Horst imao je ranije sklopljen, usmeni džentlmenski dogovor sa Trentom i njegovim agentima.
Kako je Trent u prethodnom periodu pristajao na kratkoročne ugovore ispod svoje tržišne vrednosti, to je Baksima omogućilo da zadrže njegova takozvana "Bird prava" (Bird rights). Na taj način, klub je stekao zakonsku mogućnost da probije budžet kako bi mu naknadno isplatio dugovani novac.