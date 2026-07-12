Milvoki daje 64.000.000 dolara čoveku koji daje osam poena po utakmici

Uprava Milvoki Baksa povukla je jedan od najšokantnijih i najkontroverznijih poteza u ovogodišnjem prelaznom roku najjače lige sveta. Kako ekskluzivno otkriva pouzdani insajder Šems Čaranija sa ESPN-a, Geri Trent dogovorio je saradnju sa Baksima na četiri godine, tokom kojih će inkasirati neverovatnih 64 miliona dolara. Dužina i finansijska težina ovog ugovora momentalno su podigle ogromnu prašinu i izazvale nevericu širom NBA lige, s obzirom na to u kakvoj se formi ovaj 27-godišnji bek nalazi.

Trent iza sebe ima statistički katastrofalnu takmičarsku godinu, najgoru još od svojih prvih koraka u ligi. Prošle sezone je prosečno beležio svega 8,1 poen po meču (najniži prosek od ruki sezone), pogađao je jedva 1,9 trojki po utakmici (najslabiji učinak još od 2020. godine), dok su mu procenti šuta iz igre (38,7%) i van linije za tri poena (36%) takođe pali na ruki nivo. Davanje dugoročnog, milionskog ugovora igraču sa ovakvim strmoglavim padom u igri na prvi pogled delovalo je kao potpuni promašaj uprave tima iz Viskonsina.