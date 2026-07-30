Nije se proslavio na Banovom Brdu, možda mu više bude prijala zemunska ravnica
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 12:46
Vezista iz Gane Godsvil Vadze ostaje u Mozzart Bet Superligi Srbije i posle rastanka sa Čukaričkim
Uporan je fudbaler iz Gane Godsvil Vadze da se dokaže u srpskom fudbalu. Nije uspeo to kao igrač Čukaričkog, imao je solidnih šest meseci u dresu Mladosti GAT, ali 24-godišnjak se nada da će mu po staroj srpskoj izreci - treća biti sreća!
Potpisao je Vadze početkom nedelje ugovor sa Zemunom, zvanično je promovisan ovog četvrtka i tokom narednih devet meseci boriće se za opstanak u Mozzart Bet Superligi. Ali i za sopstvene minute.
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Za dve godine na Banovom brdu nije ih se baš naskupljao. U sezoni 2024/2025 proveo je na terenu 152 minuta, raspoređenih na četiri meča, a vredna pomena je bila samo asistencija protiv Novog Pazara.
Prošle sezone odigrao je pet prvenstvenih utakmica za Čukarički, igrao je ukupno 180 minuta, a uz to je imao i jedan nastup u Mozzart Bet Kupu Srbije. Bio je strelac u porazu od Borca 1926.
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35)
Šest meseci u Novom Sadu tokom proleća 2025. godine bili su najbolji Vadzeovi dosad u Srbiji. U drugom rangu takmičenja odigrao je 16 mečeva, postigao po tri gola i zabeležio još toliko asistencija.
Ko ga nije gledao, ili barem nije zapamtio, Vadze je 181 centimetara visok vezista koji pokriva pozicije krilnih napadača i ofanzivnog veziste u sredini. Videćemo na kojoj poziciji trener Zemuna Milan Kuljić planira da ga koristi.
Posle dva kola Mozzart Bet Superlige Zemun ima jedan poen, pošto je remizirao sa Partizanom (2:2) i izgubio od IMT-a (0:4). U narednom kolu u subotu Zemun će u Ubu ugostiti Radnički iz Niša.
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