Nije se proslavio na Banovom Brdu, možda mu više bude prijala zemunska ravnica

Za dve godine na Banovom brdu nije ih se baš naskupljao. U sezoni 2024/2025 proveo je na terenu 152 minuta, raspoređenih na četiri meča, a vredna pomena je bila samo asistencija protiv Novog Pazara.

Prošle sezone odigrao je pet prvenstvenih utakmica za Čukarički, igrao je ukupno 180 minuta, a uz to je imao i jedan nastup u Mozzart Bet Kupu Srbije. Bio je strelac u porazu od Borca 1926.

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35)

Šest meseci u Novom Sadu tokom proleća 2025. godine bili su najbolji Vadzeovi dosad u Srbiji. U drugom rangu takmičenja odigrao je 16 mečeva, postigao po tri gola i zabeležio još toliko asistencija.

Ko ga nije gledao, ili barem nije zapamtio, Vadze je 181 centimetara visok vezista koji pokriva pozicije krilnih napadača i ofanzivnog veziste u sredini. Videćemo na kojoj poziciji trener Zemuna Milan Kuljić planira da ga koristi.

Posle dva kola Mozzart Bet Superlige Zemun ima jedan poen, pošto je remizirao sa Partizanom (2:2) i izgubio od IMT-a (0:4). U narednom kolu u subotu Zemun će u Ubu ugostiti Radnički iz Niša.

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