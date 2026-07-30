Traži se brzo rešenje: Kavsima baš stalo do Hezonje

Prema informacija portala "Cleveland.com", konkretno Krisa Fedora koji je glavni novinar za praćenje NBA šampiona iz 2016. godine, nemaju Kavsi dilemu da će hrvatski košarkaš nastaviti karijeru u njihovoj ekipi. Za sada se traži rešenje za pomenuti spor sa Real Madridom, koji trenutno blokira transfer i na sve to hoće jasno da stave do znanja i NBA ligi da malverzacija neće biti.

Pominjalo se Hezonja koristi Kavse samo kao sredstvo da bi na kraju prešao u neki evroligaški klub jer izlaznu klauzulu za odlazak u neku drugu ekipu elitnog takmičenja nije imao, zbog čega je i NBA liga htela da pokrene ozbiljnu istragu. Kavsima nije plan da malo bude kod njih ili čisto da greje klupu, tako da je sada jasno da kada dođe, da će ostati tu do kraja sezone.

Ne da nemaju nameru da ga otpuste, nego se čak pominje u američkim medijima da će imati jako bitnu ulogu u Kavalirsima kao bitan 3&D igrač.

Ostaje samo da se reši ovaj spor sa Realom i da nekako ubede Madriđane da ga puste i da ne prave problem jer je sve već dogovoreno.