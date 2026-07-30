Evropski fudbal predaleko od Vošinih mogućnosti: Oskarove majstorije za oskara

To što je golman Vojvodine bio praktično jedini igrač gostiju koji je zaslužio prelaznu ocenu I što je imao šest dobrih odbrana, a četiri puta vadio loptu iz svoje mreže, jasno pokazuje odnos snaga na terenu između dva tima. Rosić je prve tri intervencije upisao između 14. i 19. minuta nekoliko minuta. Dva puta je opasno pretio razugrani Mika Gots, a jednom Dejvi Klasen. Igrači Vojvodine su bili na velikim mukama, tako da im je pre svega bio cilj da taj udar prođe, nego da pokušaju da uzvrate. Rosić je konačno bio na kolenima u 36. minutu, kada je Mika Gots pokazao kakav je majstor, napravio je veleslalom između igrača Vojvodine, lobovao nemoćnog čuvara mreže Lala, ali je sreća ponovo bila uz goste. Lopta je umesto u mreži, završila na prečki Vošinog gola.

Prvu ozbiljniju pretnju ekipa Marka Savića pretvorila je u pogodak u 40. minutu nutakmice. Sve je krenulo od centaršuta Barosa sa leve strane, loptu pokušao da zaustavi Sukačev, a ta akcija je završila kornerom, iz kojeg je gostujući tim došao do prenosti. Njegoš Petrović je odlično izveo prekid, Crnomarković je bio snažniji od Lukasa Rose i nogom poslao loptu iza leđa, do tada nezaposlenog, Martena Paesa.