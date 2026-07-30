Evropski fudbal predaleko od Vošinih mogućnosti: Oskarove majstorije za oskara
Vreme čitanja: 10min | čet. 30.07.26. | 21:48
Novo ubedljivo slavlje Ajaksa nad Novosađanima - 4:1
Povratak Vojvodine na evroscenu posle godinu dana propratile su velike želje, ali I krajnje skromne mogućnosti. Protiv Ferencvaroša se s pravom očekivalo više, dok se protiv Ajaksa više nije moglo. Na kraju, finalista Mozzart Bet Kupa Srbije iz prošle sezone, letnje obaveze u međunarodnim takmičenjima završio je u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, gde je i drugi put ubedljivo savladan od giganta iz Amsterdama 1:4 (1:1), prvi meč 1:4.
Jedini razlog što je pitanje pobednika večerašnje utakmice rešeno u drugom poluvremenu bio je odlični Dragan Rosić, koj je u blistao u prvom poluvremenu, ali je u drugom stavljen pred praktično pred svršen čin, bez mogućnosti da zaustavi neodbranjive udarce igrača utakmice u trostrukog strelca Oskara Gluha.
Izabrane vesti
To što je golman Vojvodine bio praktično jedini igrač gostiju koji je zaslužio prelaznu ocenu I što je imao šest dobrih odbrana, a četiri puta vadio loptu iz svoje mreže, jasno pokazuje odnos snaga na terenu između dva tima. Rosić je prve tri intervencije upisao između 14. i 19. minuta nekoliko minuta. Dva puta je opasno pretio razugrani Mika Gots, a jednom Dejvi Klasen. Igrači Vojvodine su bili na velikim mukama, tako da im je pre svega bio cilj da taj udar prođe, nego da pokušaju da uzvrate. Rosić je konačno bio na kolenima u 36. minutu, kada je Mika Gots pokazao kakav je majstor, napravio je veleslalom između igrača Vojvodine, lobovao nemoćnog čuvara mreže Lala, ali je sreća ponovo bila uz goste. Lopta je umesto u mreži, završila na prečki Vošinog gola.
Prvu ozbiljniju pretnju ekipa Marka Savića pretvorila je u pogodak u 40. minutu nutakmice. Sve je krenulo od centaršuta Barosa sa leve strane, loptu pokušao da zaustavi Sukačev, a ta akcija je završila kornerom, iz kojeg je gostujući tim došao do prenosti. Njegoš Petrović je odlično izveo prekid, Crnomarković je bio snažniji od Lukasa Rose i nogom poslao loptu iza leđa, do tada nezaposlenog, Martena Paesa.
Ipak, nisu Novosađani dugo bili u prednosti, pošto su podbacili u odbrani defanzivnog prekida u 44. minutu. Crnomarković je istrčao na loptu i zaboravio Dejvija Klasena. Ako nešto zna iskusni ofanzivac, onda je to da pronađe slobodan prostor iz kog će ugroziti protivnika. Juri Reger je skrenuo loptu glavom, a Klasen iz neposredne blizine matirao Rosića. Nije uspela Vojvodina da ode na odmor sa prednošću, što bi joj bilo od velike važnosti za drugi deo meča, mada posle svega viđenog u prvom delu igre, Ajaks nije zaslužio da gubi.
Znali su u Vojvodini nakon takvog finiša prvog poluvremena da je kapitulacija u drugom poluvremenu neminovna, a ključno je bilo to što je posebnu inspiraciju dobio Ostak Gluh. Izarelac sa brojem “deset” na leđima, zajedno sa Gotsom bio je nezaustavljiv za odbranu Vojvodine i u prvoj utakmici, a večeras kao da je publiku na Johan Kroj Areni želeo da časti spektakularnim potezima. Prva dva gola na utakmici postigao je spoljnim delom kopačke, gađajući same uglove gola, dok je u 71. minutu zakucao loptu posle povratne lopte Edvardsena. Rosić se u drugom poluvremenu praktično nije ništa pitao, što je pre svega bio odraz nemoći njegovih saigrača.
Uskoro opširnije...
Ajaks - Vojvodina 4:1 (prvi meč - 4:1)
/Klasen 45, Gluh 54, 58, 71 - Crnomarković 40/
Amsterdam.
Stadion: Johan Krojf arena.
Sudija: Hristos Vergetis (Grčka).
Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal(od 57.Enrike) - Klasen(od 57.Mokio), Reger, Gluh(od 73.Uazane) - Berhujs(od 63.Edvardsen), Dolberg(od 57.M.Leonardo), Godts.
Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros- Đakovac, Petrović(od 63.Poletanović), Zukić(od 63.Vidosavljević) - Ranđelović(od 75. Kolarević), Vukanović(od 51.Mulahusejnović), Sukačev(od 51.Mitrović).