Užasni Hajduk se raspao na Kipru, Pafos nikad ne umire

Strah se uvukao u Splićane na gostovanju u Limasolu. Odlučili su da od starta brane prednost iz prvog meča i nekako preživljavali do finiša poluvremena kada je portugalski vezista Guga opravdao status letnjeg pojačanja. Na Poljudu je debitovao ušavši sa klupe, večeras je startovao i uzvratio na poverenje trenera Rikarda Sa Pinta. Veliki udeo kod gola je imao Žaža, čiji udarac nakon solo prodora je blokiran, ali je Guga natrčao na loptu i snažnim šutem sa 20 metara doneo vođstvo domaćima.

Nije to bila dovoljna opomena Hajduku koji je u drugom poluvremenu nastavio da se brani i da čeka. Nije dočekao šansu, a domaći su bili sve opasniji iz prekida u kojima je dominirao Španac Goldar. Kako se bližio 90. minut, tako je pritisak Pafosa bio sve jači i Hajduk je plesao na ivici ambisa. Goldar je pogodio nakon kornera u 82. minutu, ali je taj pogodak poništen zbog faula. Međutim, u prvom minutu nadoknade, Hajduku nije bilo spasa. Opet prekid i opet Goldar najviši u skoku.

Imao je Livaja minut kasnije priliku da spasi Hajduk, ali je njegov šut završio malo pored stative. Najbolja šansa Hajduka u utakmici…

Psihološku prednost su domaći iskoristili već na početku produžetaka. Hajdukov golman Silić je odbio loptu nakon centaršuta, a Brazilac Bijel bio na pravom mestu da je spakuje u mrežu za potpuni preokret. Pokušao je hrvatski tim da izađe agresivnije u nastavku produžetaka, imao dobru šansu za izjednačenje kada je Majecki odbranio šut Sigura, da bi potom Koreja sve rešio i zapečatio prolaz nakon greške Van Holerbeka. Evropska jesen sada deluje sve dalje za Bile iako će biti favoriti u narednoj rundi protiv Litvanaca.

Dok se čekaju bombastična pojačanja (Salah, Vlahović, Nunjez…), Bešiktaš je pod novim trenerom Vinčencom Italijanom odlično startovao u Evropi. Iako im je žreb u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope dodelio opasni Midtjiland već na startu, savršeno su odradili dvomeč.

Nakon minimalne pobede u Istanbulu, večeras su u Danskoj bili još ubedljiviji i slavili 2:0 uz obilnu pomoć domaćih štopera… Prvo je hrvatski štoper Martin Erlić isključen. U finišu prvog poluvremena je dobio prvi žuti, a na početku drugog dela i drugu javnu opomenu nakon jako glupog starta na centru igrališta. Midtjiland je do tada bio bolji i bliži vođstvu, ali se sa igračem manje ugasio.

Prvo je to iskoristio rezervista Milot Rašica u 70. minutu nakon sjajne asistencije veziste Olajtana. Samo pet minuta kasnije je kapiten Kristensen napravio naivan faul nad mladim krilom Fakilijem i skrivio jedanaesterac koji je Orkun Kokdžu pretvorio u nedostižnu prednost i konačnih 2:0. U pretposlednjoj rundi kvalifikacija Bešiktaš ide na češki Hradec Karlove.

Česi su večeras po drugi put u dvomeču savladali norveški Trumse. Nakon 1:0 u gostima, večeras su tukli Skandinavce 3:1 na svom terenu iako su gubili 0:1. Upotpunili su dobar dan za češki fudbal pošto je prethodno Jablonec eliminisao Varaždin u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Svih pet čeških predstavnika su „živi“, s tim što će Hradec zaista imati paklen zadatak protiv Bešiktaša u trećem kolu.

LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Šerif 1:0 (1:0), prvi meč: 5:0

/Kone 29 autogol/

Hradec - Trumse 3:1 (1:1), prvi meč: 1:0

/Van Buren 30, Slončik 48, Mihalik 53 - Karsen 25/

Pafos - Hajduk 4:0 (2:0; 1:0), prvi meč: 0:2

/Guga 40, Goldar 90+1, Bijel 93, Koreja 117/

Midtjiland - Bešiktaš 0:2 (0:0), prvi meč: 0:1

/Rašica 70. Kokdžu 76 penal/

PAOK - Dinamo Kijev 2:0 (1:0), prvi meč: 3:2

/Konstantelijas 45+1, 47/

U toku: CSKA Sofija - Karabag, prvi meč: 0:0

U tolu: Ferencvaroš - Tvente, prvi meč: 2:1

U toku: Anderleht - Hamarbi, prvi meč: 1:1

U toku: Benfika - Sankt Galen, prvi meč: 1:2