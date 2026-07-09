BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠERIF – ALUMINIJ (tip 1, kvota 1,35) – početak 19.00

Nije to onaj Šerif koji je pre pet godina eliminisao Crvenu zvezdu i Dinamo iz Zagreba, slavio na Bernabeu protiv Reala u grupnoj fazi Ligi šampiona, ali je tim iz Tiraspolja favorit u duelu sa slovenačkim Aluminijom u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Moldavski vicešampiona je u prednost jer je domaće prvenstvo počelo, za razliku od slovenačkog. OVDE pročitajte opširniju najavu meč koji se igra u Tiraspolju.

HAJDUK – ŽILINA (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.00

Splićani su na papiru slabiji nego prošle sezone, bez Anta Rebića i Filipa Krovinovića, sa Markom Livajom koji nije u prvom planu kod španskog trenera Gonzala Garsije. Pretnhodnoih leta su Hajduk u Evropi eliminisali i Gzira, Tobol, Ružomberok, pa je i Žilina rival od koga se na Poljudu pribojavaju. OVDE pročitajte opširniju najavu meča sa Poljuda.

DINAMO MINSK – SILEKS (tip 1, kvota 1,48) – početak 19.00

Beloruski klubovi ne mogu da igraju u svojoj zemlji zbog rata u Ukrajini, pa će Dinamo iz Minska makedonski Sileks da dočeka u Bugarskoj u Staroj Zagori u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Dinamo je u odličnoj formi u domaćem šampionatu, trenutno je lider sa dva boda više od branioca krune Vitepska.

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DINAMO KIJEV – UNIVERZITATEA KLUŽ (tip 1, kvota 1,40) – početak 19.00

Kijevljani su bili tek četvrti u šampionatu Ukrajine prošle sezone. Imaju ulogu blagog favorita protiv Univerzitatee iz Kluža, ali daleko od toga da rumunski tim ne može da eliminiše Dinamo. Za goste igraju srpski internacionalac Jug Stanojev i reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra u poljskom Lublinu.

CSKA SOFIJA – DERI SITI (tip 1, kvota 1,22) – početak 20.00

Klubovi iz Republike Irske su do skora bili topovsko meso, ali su se Ostvljani popravili poslednjih pet-šest godina. Ipak, CSKA je bliži pobedi u Sofiji u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ono što je povoljna okolnost za goste sa Ostrva je što je šampionat Republike Irske u toku, a Deri ne blista, tek je na šestoj poziciji.

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