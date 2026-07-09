Kluž dovodi Srbina posle 15 godina

Predviđeno je da Dražić bude direktna zamena za Alibeka Alijeva, koji je otišao u Univerzitateu iz Kluža kod Juga Stanojeva. Dobra stvar za Rumune je što stiže bez obeštećenja, pošto mu je istekao ugovor sa APOEL-om iz Nikozije, za koji je prošle sezone na 31 mečeva u prvenstvu postigao 11 golova i zabeležio jednu asistenciju.

Ako se posao ozvaniči, Dražić će postati tek osmi srpski fudbaler u istoriji Kluža, prvi posle čak 15 godina. Prethodni naš igrač koji je nosio bordo dres bio je Rade Veljković, takođe bivši igrač Voždovca, još u sezoni 2010/2011.

18.00: (2,10) Alaškert (3,20) Jelimaj (3,40)

Osmostruki prvak Rumunije je prošlu sezonu okončao na trećoj poziciji, pa ćemo ga gledati u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Takmičenje kreće od 2. kola, a prvi rival će mu biti bolji iz dvomeča jermenskog Alaškerta i kazahstanskog Jelimaja.

Ovog leta je Kluž zasad ozvaničio pet pojačanja, golmana Andrea Moreiru (30), hrvatskog štopera Renata Pantalona (28), te veziste Juvala Sadea (26), Fransiska Bariosa (24) i doskorašnjeg igrača Zrinjskog Igora Savića.

Od igrača sa prostora bivše Jugoslavije u Klužu su još Hrvati Damjan Đoković, Karlo Muhar i Anton Krešić, Bosanac Ilija Mašić, te Slovenac Luka Zahović. Oni mogu da pomognu Dražiću da se znatno brže adaptira na Kluž, na vreme za evropske izazove.

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