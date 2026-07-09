Rusi se vraćaju u Evroligu? Trenutno neizvodljivo... Bilo bi naporno da igramo u Beogradu
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 14:19
"MOK je dao pozitivan signal, ali previše je prepreka i dalje", kaže Andrej Vatutin
Međunarodni olimpijski komitet (MOK) doneo je odluku da se privremeno ukine suspenzija Ruskom olimpijskom komitetu (ROK) posle tri godine, tako da ruski sportisti ponovo mogu da se vrate u međunarodna takmičenja i individualno i timski, kako sada stvari stoje. Odmah se pokrenulo pitanje – da li ruski košarkaški timovi mogu da se vrate u FIBA takmičenja i Evroligu?
Velika razlika u košarci je što se tamo ne pita MOK, već FIBA. Zasad, FIBA nije još planirala da vrati ruske i beloruske timove - kao i njihove reprezentacije - u međunarodna takmičenja, mada je ovo možda prvi korak ka povratku Rusa u Evroligu. Podsećamo, CSKA iz Moskve je jedan od akcionara Evrolige, a iz Evrolige su slali signale da bi voleli da se ruski velikan vrati u elitno takmičenje.
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Na tu temu se sada oglasio i Andrej Vatutin, predsednik CSKA iz Moskve.
"MOK je svakako poslao pozitivan signal svima. Oduvek sam govorio da će se Rusija jednog dana vratiti na međunarodnu scenu, a da će kultura i sport biti prvi koji će napraviti taj korak. Važno je da se tome ne pridaje preveliki značaj, jer je MOK izdao samo preporuku. Svaka federacija ili sportska organizacija će ovo pitanje rešavati u skladu sa sopstvenim mogućnostima i uticajem. Već postoje uspešni primeri u gimnastici, plivanju, mačevanju, odbojci i još nekoliko sportova", kaže Vatutin za tamošnje medije.
Ono što sve najviše zanima je – vraćaju li se u Evroligu?
"Kada je reč o fudbalu i košarci, taj proces neće ići tako brzo. Evroliga je zasebno, privatno takmičenje. Ona ima svoje preporuke Evropske komisije, Evropske unije i vlada evropskih država kada su u pitanju ruski klubovi. Trenutno postoje i brojne druge tehničke prepreke – vize, nepostojanje direktnih avionskih linija i slično. Pored toga, bilo bi neophodno značajno povećati budžet kluba".
Ne bi voleo prvi čovek Armejaca da se igra na neutralnom terenu zbog navijača. Na sve to bi bilo praktično neizvodljivo.
"Smatramo da bi igranje na neutralnim terenima bilo nepravedno prema našim navijačima, koji jedva čekaju da ponovo gledaju utakmice CSKA protiv najboljih evropskih timova u Moskvi. Tu je i primer Hapoela iz Tel Aviva, koji je praktično preselio svoj tim u Sofiju. Igranje domaćih utakmica u inostranstvu, recimo u Beogradu ili Dubaiju, bilo bi izuzetno naporno za nas, jer pored putovanja po Evropi ne smemo zaboraviti ni obaveze u VTB ligi. Sve to zahtevalo bi ogromna fizička i finansijska ulaganja i u ovom trenutku deluje neizvodljivo".
Zasad je mnogo prepreka, nije još ništa ni blizu.
"Često razgovaram sa evropskim kolegama, novinarima i običnim navijačima – svi kažu da žele povratak ruskih klubova. Ni u Rusiji niko ne bi imao ništa protiv toga. Međutim, za sada je i dalje previše prepreka na tom putu", zaključio je Vatutin.