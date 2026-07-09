Rusi se vraćaju u Evroligu? Trenutno neizvodljivo... Bilo bi naporno da igramo u Beogradu

Na tu temu se sada oglasio i Andrej Vatutin, predsednik CSKA iz Moskve.

"MOK je svakako poslao pozitivan signal svima. Oduvek sam govorio da će se Rusija jednog dana vratiti na međunarodnu scenu, a da će kultura i sport biti prvi koji će napraviti taj korak. Važno je da se tome ne pridaje preveliki značaj, jer je MOK izdao samo preporuku. Svaka federacija ili sportska organizacija će ovo pitanje rešavati u skladu sa sopstvenim mogućnostima i uticajem. Već postoje uspešni primeri u gimnastici, plivanju, mačevanju, odbojci i još nekoliko sportova", kaže Vatutin za tamošnje medije.

Ono što sve najviše zanima je – vraćaju li se u Evroligu?

"Kada je reč o fudbalu i košarci, taj proces neće ići tako brzo. Evroliga je zasebno, privatno takmičenje. Ona ima svoje preporuke Evropske komisije, Evropske unije i vlada evropskih država kada su u pitanju ruski klubovi. Trenutno postoje i brojne druge tehničke prepreke – vize, nepostojanje direktnih avionskih linija i slično. Pored toga, bilo bi neophodno značajno povećati budžet kluba".

Ne bi voleo prvi čovek Armejaca da se igra na neutralnom terenu zbog navijača. Na sve to bi bilo praktično neizvodljivo.

"Smatramo da bi igranje na neutralnim terenima bilo nepravedno prema našim navijačima, koji jedva čekaju da ponovo gledaju utakmice CSKA protiv najboljih evropskih timova u Moskvi. Tu je i primer Hapoela iz Tel Aviva, koji je praktično preselio svoj tim u Sofiju. Igranje domaćih utakmica u inostranstvu, recimo u Beogradu ili Dubaiju, bilo bi izuzetno naporno za nas, jer pored putovanja po Evropi ne smemo zaboraviti ni obaveze u VTB ligi. Sve to zahtevalo bi ogromna fizička i finansijska ulaganja i u ovom trenutku deluje neizvodljivo".

Zasad je mnogo prepreka, nije još ništa ni blizu.

"Često razgovaram sa evropskim kolegama, novinarima i običnim navijačima – svi kažu da žele povratak ruskih klubova. Ni u Rusiji niko ne bi imao ništa protiv toga. Međutim, za sada je i dalje previše prepreka na tom putu", zaključio je Vatutin.