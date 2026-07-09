Makević i Radić odbili da igraju za Teleoptik

Tako se došlo do pat-pozicije u kojoj su centralni vezista i levi bek. Ne mogu da igraju tamo gde žele, a neće tamo gde ih žele. Navodno, čekaju da se novi sportski direktor Radosav Petrović i generalni direktor Danko Lazović vrate sa priprema u Sloveniji i da sa njima razgovaraju može li status da im se promeni.

Kao da nisu imali pred očima primer Dimitrija Jankovića, koji je isto tako zimus, posle priprema u Turskoj, želeo da ostane u prvom timu, ali je, shvativši da postoji odijum javnosti zbog odbijanja prekomande u Teleoptik, rešio da se izvini Marku Jovanoviću, koji mu je pružio ne samo ruku pomirenja nego i šansu, pa su zajedno bili protagonisti slavodobitnog pohoda Optičara ka prvom mestu u Srpskoj ligi „Beograd“ i osvajanju Kupa Beograda.

Osim Dimitrija Jankovića, važnu ulogu u tom timu, naročito kad je reč o prekidima, imao je centralni vezista Makević, dok je Radić igrao za omladince. Sad im se otvorila lepa šansa da stasavaju na terenima Mozzart Bet Prve lige Srbije, najjačeg takmičenja kad je drugi rang našeg fudbala u pitanju, možda i u ovom veku. Odbili su. Zasad. I sigurno su na gubitku, jer za prvi tim neće igrati, pošto bi bilo suludo da Lazović i Petrović „ponište“ odluku Saše Ilića.

Kao da je degradirajuće pojaviti se u dresu Teleoptika. Da jeste, zar bi ga nosili Nemanja Stevanović, Vojislav Stanković, Marko Šćepović na zalasku, pa i Marko Jovanović na početku karijere?