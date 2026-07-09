Bokan nešto nije dobro razumeo: Šampion ABA nema direktno mesto u Evroligi

Pomenuti portal navodi da je dobio odgovor iz vrha Evrolige u Barseloni i da očigledno Dragan Bokan nije baš dobro shvatio o čemu se radi.

"Moguće je da su pomešali koncepte o kojima razgovaramo sa čelnicima ABA lige, a to je zagarantovano mesto u Evrokupu. Ne u Evroligi", navodi "Sportklub" u citiranju njihovog izvora.

Nekada je ABA liga od samog početka imala tri "B" licence za učešće u Evroligi, a nedugo zatim se to smanjilo na dve, da bi od 2016. godine regionalno takmičenje imalo jedno sigurno mesto. Tada je šampion imao garantovan plasman u Evroligu, pa se tri godine kasnije opet promenilo. Od 2019. godine je ABA liga dobijala neku vrstu specijalne pozivnice i nedugo zatim se i to ukinulo, tako da regionalno takmičenje više nema sigurno mesto u Evroligi, a nema ni taj 'vajld' kard. Tri ekipe iz ABA lige imaju trogodišnje, odnosno petogodišnje licence, pa se neće ni vraćati to što je najavljeno - da šampion narednih deset godina ide diretkno u Evroligu.

Što se Evrokupa tiče, moguće je da će šampion ABA lige imati direktno mesto u drugom po jačini klupskom kontinentalnom takmičenju, gde za sada ima tri sigurna mesta. Ove sezone, kao i prošle, igraju Budućnost, Kluž i Cedevita Olimpija.

Najavljivalo se da bi i četvrti tim mogao da dobije mesto, pa iako se Evrokup proširio - od toga nije bilo ništa.