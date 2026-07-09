Bokan nešto nije dobro razumeo: Šampion ABA nema direktno mesto u Evroligi
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 14:08
Prvi čovek crnogorske košarke najavio je da će prvak regionalnog takmičenja u Evroligu, ali izgleda od toga nema ništa
Zanimljivu izjavu imao je Dragan Bokan, predsednik Košarkaškog saveza Crne Gore i podgoričke Budućnosti, koji je za tamošnji javni servis istakao da će od naredne sezone šampion ABA lige imati zagarantovano mesto u Evroligi. Dodao je prvi čovek crnogorske košarke da će tako biti u narednih deset godina, međutim osim njegove izjave, nije bilo nikakvih naznaka ni informacija sa neke druge strane da će tako stvarno i biti.
Zasad, licence imaju Crvena zvezda, Partizan Mozzart Bet i Dubai za učešće u elitnom takmičenju - večiti rivali do 2028. godine i tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata do 2030. godine - tako da je bilo malo čudno otkud sada odjednom da će šampion regionalne lige ići direktno u Evroligu. Zbog izjave koja je podigla prašinu, dobili smo i nove informacije. Kako prenosi "Sportklub", prema njihovim saznanjima i rečima izvora iz Evrolige - to nije tačno.
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Pomenuti portal navodi da je dobio odgovor iz vrha Evrolige u Barseloni i da očigledno Dragan Bokan nije baš dobro shvatio o čemu se radi.
"Moguće je da su pomešali koncepte o kojima razgovaramo sa čelnicima ABA lige, a to je zagarantovano mesto u Evrokupu. Ne u Evroligi", navodi "Sportklub" u citiranju njihovog izvora.
Nekada je ABA liga od samog početka imala tri "B" licence za učešće u Evroligi, a nedugo zatim se to smanjilo na dve, da bi od 2016. godine regionalno takmičenje imalo jedno sigurno mesto. Tada je šampion imao garantovan plasman u Evroligu, pa se tri godine kasnije opet promenilo. Od 2019. godine je ABA liga dobijala neku vrstu specijalne pozivnice i nedugo zatim se i to ukinulo, tako da regionalno takmičenje više nema sigurno mesto u Evroligi, a nema ni taj 'vajld' kard. Tri ekipe iz ABA lige imaju trogodišnje, odnosno petogodišnje licence, pa se neće ni vraćati to što je najavljeno - da šampion narednih deset godina ide diretkno u Evroligu.
Što se Evrokupa tiče, moguće je da će šampion ABA lige imati direktno mesto u drugom po jačini klupskom kontinentalnom takmičenju, gde za sada ima tri sigurna mesta. Ove sezone, kao i prošle, igraju Budućnost, Kluž i Cedevita Olimpija.
Najavljivalo se da bi i četvrti tim mogao da dobije mesto, pa iako se Evrokup proširio - od toga nije bilo ništa.