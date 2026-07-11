BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ARGENTINA – ŠVAJCARSKA (tip 1, kvota 1,77) – početak 03.00

Mesi i kompanija su se provukli do četvrtfinala Svetskog prvenstva. U obe nokaut runde su slavili sa 3:2, prvo protiv Zelenortskih Ostrva na produžetke, a onda u trileru protiv Egipta posle vođstva Faraona sa 2:0. Švajcarska je stigla posle lake pobede protiv Alžira sa 2:0 i na penale protiv Kolumbije. OVDE pročitajte opširniju najavu poslednjeg meča četvrtfinala Mundijala.

GNISTAN – MARIJEHAMN (tip 1, kvota 1,35) – početak 16.00

Domaćin je na šestom mestu u elitnoj ligi Finske, poziciji koja vodi u plej-of za šampiona, dok je Marijehamn ubedljivo najgori tim Veikauslige sa samo četiri boda, bez pobede posle 14 kola, sa samo šest postignutih pogodaka. Forma Gnistana nije dobra, samo dva boda u poslednja tri meča.

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NORVEŠKA – ENGLESKA (tip 2, kvota 2,00) – početak 23.00

Englezi su blagi favoriti, ali Erling Haland i drugovi igraju kao u transu. Vikinzi su izbacili Brazilce u osmini finala Mundijala, a sada žele skalp još jedne supersile. Dobra vest za selektora Gordog Albiona Tomasa Tuhela je da su se od povreda oporavili Mark Gei, Ris Džejms i Deklan Rajs, dok je autu Džarel Kvansa zbog crvenog kartona u osmini finala protiv Meksika. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra u Majamiju na Hard rok stadionu.

HAKA – E.I.F. (tip 1, kvota 1,53) – početak 15.00

Nekadašnji šampion Finske tavori u drugoj ligi. Haka je tek treća u drugoligaškoj konkurenciji, sa čak devet bodova manje od drugoplasiranog PK-35, pa nisu velike šanse da se vrati u društvo najboljih. E.I.F. Ekenas je na sedmom mestu, sa samo bodom u prethodne tri utakmice.

INVERNIS – IST FAJF (tip 1, kvota 1,30) – početak 16.00

Danas kreće sezona u Škotskoj utakmicama Liga kupa. Invernis se pre sezone vratio u elitnu ligu Premijeršip, dok je Ist Fajf ostao u drugom rangu, jedva se spasao selidbe u treću ligu ove države delo Ujedinjenog Kraljevstva. Imao je samo dva boda više od Hamiltona.

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