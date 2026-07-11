Partizanu stiže paket iz Bolonje: Smailagić i Pajola pred potpisima

Ostale su još sitnice da se utanače, pa da Smailagić potpiše ugovor i time se ozvaniči njegov povratak u Partizan Mozzart Bet, za koji je igrao od 2021. do 2024. godine.

Kako saznaje Mozzart Sport, kada je čelnicima Partizana postalo jasno da Zek Ledej odugovlači u pregovorima, odlučeno je da se kontaktira Smailagić. On postaje slobodan igrač, jer ga Virtus neće zadržati za narednu sezonu, nego će mu isplatiti 200.000 evra za raskid ugovora.

Alen Smailagić je po odlasku iz Partizana najpre bio u Žalgirisu, a prošlu sezonu je proveo u Virtusu, u kojem je imao prosečan učinak od 7,4 poena i 2,5 skoka po utakmici.

U isto vreme, crno-beli su pred dovođenjem još jednog igrača Virtusa – Alesandra Pajole.

Kako tvrdi Korijere di Bolonja, ne postoji ni gram sumnje da će Pajola uskoro postati novi košarkaš Partizana. Kako kaže ovaj list, italijanski reprezentativac će ostati u dresu istih boja kao što je Virtusov, samo što će imati grb beogradskog kluba.

Pajoli će ovo biti prvi odlazak u inostranstvo u karijeri, pošto je od početka, od 2015. godine, član Virtusa, sa kojim je jednom osvojio Evrokup i jednom FIBA Ligu šampiona.