TSC u lovu na bivšeg špica Genta: Halo, Letonija, dajte nam Lemajića

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Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 13:09
Transfer u jednom trenutku bio blizu realizacije, ali..
Uspeo je TSC da dogovori prvo veliko pojačanje za narednu sezonu, pošto je klub iz Bačke Topole kompletirao transfer nekadašnjeg ofanzivca Vojvodine Mihaila Neškovića. Ne žele da stanu tu u sportskom sektoru TSC, pošto planiraju da se ekspreno vrate u elitni rang srpskog fudbala.
Prioritet svih prioriteta je dovođenje špica u narednih nekoliko dana kako bi Nenad Milijaš mogao da ga integriše u sistem. Žele u Topoli proverenog napadača, iskusnog, kadrog da na plećima iznese tret borbe za vrh tabele.
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I čini se da su odabrali. Prema saznanjima Mozzart Sporta prvi pik sportskog sektora TSC-a je nekadašnji napadač Genta Darko Lemajić. Snažni centarfor je trenutno član RSF-a za koji je u prošloj sezoni postigao 11 golova na 18 utakmica.
U jednom trenutku se činilo da će Lemajić u ekspresnom roku pojačati TSC. Gazda RSF-a je želeo da potpiše ispisnu 32- godišnjem napadaču. Ali se izgleda predomislio.
Međutim, na TSC Areni vlada optimizam kada je reč o angažovanju iskusnog napadača. Zanimljivu karijeru imao je Darko Lemajić.
On je dete Inđije koje je 2017. godine u nedostatku pravih ponuda odlučilo da krene put Letonije na probu. Potpisao je za Rigu, ali je najveći skok u karijeri napravio dve sezone kasnije kada je potpisao za RSF.
Postao je legenda tog kluba, najefikasniji stranac sa 92 gola. Stigao je čak i do belgijskog Genta, gde se zadržao dve sezone. Imao je u Belgiji korektne partije, da bi se u letnjem prelaznom roku 2023. godine vratio u RFS.