TSC u lovu na bivšeg špica Genta: Halo, Letonija, dajte nam Lemajića

I čini se da su odabrali. Prema saznanjima Mozzart Sporta prvi pik sportskog sektora TSC-a je nekadašnji napadač Genta Darko Lemajić. Snažni centarfor je trenutno član RSF-a za koji je u prošloj sezoni postigao 11 golova na 18 utakmica.

U jednom trenutku se činilo da će Lemajić u ekspresnom roku pojačati TSC. Gazda RSF-a je želeo da potpiše ispisnu 32- godišnjem napadaču. Ali se izgleda predomislio.

Međutim, na TSC Areni vlada optimizam kada je reč o angažovanju iskusnog napadača. Zanimljivu karijeru imao je Darko Lemajić.

On je dete Inđije koje je 2017. godine u nedostatku pravih ponuda odlučilo da krene put Letonije na probu. Potpisao je za Rigu, ali je najveći skok u karijeri napravio dve sezone kasnije kada je potpisao za RSF.

Postao je legenda tog kluba, najefikasniji stranac sa 92 gola. Stigao je čak i do belgijskog Genta, gde se zadržao dve sezone. Imao je u Belgiji korektne partije, da bi se u letnjem prelaznom roku 2023. godine vratio u RFS.