Evo centra koji šutira na tržištu: Jantunen je slobodan igrač

Finski centar je stigao u Istanbul prošlog leta iz Pariza, a sa turskim gigantom je potpisao dvogodišnji ugovor. Kako nije u potpunosti opravdao očekivanja, odlučeno je da se sa njim raskine ugovor već nakon prve godine ugovora. Jantunen je tokom sezone u Feneru osvojio ligu i kup turske.

Naime, Jantunen je tokom minule evroligaške sezone prosečno beležio 5,2 poena i 3,2 skoka za nešto više od 18 minuta po meču, a kako spada u red centara koji vole da se otvaraju iz ‘pick and pop’ situacija i šutiraju sa distance, posebno je razočaravajuć njegov procenat uspešnosti u šutu za tri koji iznosi 32 odsto.

Primera radi, u sezoni koju je odigrao za Pariz u elitnom evropskom takmičenju imao je 38,5 odsto uspešnosti u šutu sa distance, što na velikom broju utakmica predstavlja značajnu razliku.

Kako javlja Encestando, za usluge Jantunena je zainteresovana Valensija, koja već ima košarkaša sličnih karakteristika u vidu doskorašnjeg krilnog centra Partizan Mozzart Beta Dilana Osetkovskog. Španska ekipa je danas ozvaničila potpis Marija Sen Superija, a takođe im je interesantan još jedan košarkaš koji nastupa na koledžu, u pitanju je Vermontov Lukas Mari, javlja pomenuti izvor.