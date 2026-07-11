Evo centra koji šutira na tržištu: Jantunen je slobodan igrač
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 14:01
Fener i finski košarkaš raskinuli saradnju nakon svega godinu dana, Valensija je u priči
Biće Fenerbahče jedan od pretendenata za trofej Evrolige, to je potpuno jasno. Kako je po samom otvaranju letnje transfer pijace ozvaničio dolaske Šejna Larkina, Brekstona Kija i Ševona Šildsa, postalo je jasno da će turski velikan izgledati znatno drugačije u narednoj sezoni, ali ništa manje moćno.
Ubrzo nakon pomenutih potpisa je istanbulska ekipa produžila ugovore sa nekolicinom košarkaša, između ostalih i sa Krisom Silvom i Nikolom Melijem, te je postalo evidentno da se stvara gužva pod košem. Neko je na kraju morao i da “otpadne”, a izbor je pao na Mikaela Jantunena, sa kojim je Fener zvanično raskinuo saradnju.
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Finski centar je stigao u Istanbul prošlog leta iz Pariza, a sa turskim gigantom je potpisao dvogodišnji ugovor. Kako nije u potpunosti opravdao očekivanja, odlučeno je da se sa njim raskine ugovor već nakon prve godine ugovora. Jantunen je tokom sezone u Feneru osvojio ligu i kup turske.
Naime, Jantunen je tokom minule evroligaške sezone prosečno beležio 5,2 poena i 3,2 skoka za nešto više od 18 minuta po meču, a kako spada u red centara koji vole da se otvaraju iz ‘pick and pop’ situacija i šutiraju sa distance, posebno je razočaravajuć njegov procenat uspešnosti u šutu za tri koji iznosi 32 odsto.
Primera radi, u sezoni koju je odigrao za Pariz u elitnom evropskom takmičenju imao je 38,5 odsto uspešnosti u šutu sa distance, što na velikom broju utakmica predstavlja značajnu razliku.
Kako javlja Encestando, za usluge Jantunena je zainteresovana Valensija, koja već ima košarkaša sličnih karakteristika u vidu doskorašnjeg krilnog centra Partizan Mozzart Beta Dilana Osetkovskog. Španska ekipa je danas ozvaničila potpis Marija Sen Superija, a takođe im je interesantan još jedan košarkaš koji nastupa na koledžu, u pitanju je Vermontov Lukas Mari, javlja pomenuti izvor.
Fener su napustili i Tarik Biberović, Mertačan Birsen, Bonzi Kolson, Armando Bejkot, Brendon Boston, Kem Birč, Arturs Žagars, Devon Hol i Nando De Kolo koji je otišao u penziju, dok se osim pomenute trojice košarkaša sa početka teksta, očekuju dolasci Trenta Foresta, Markusa Bingama, Ignasa Šargijunasa i eventualno Đoela Pare, za sada. Imaće Šaras Jasikevičijus pune ruke posla u pokušaju da uklopi veliki broj novih košarkaša u već postojeći sistem koji neguje istanbulski velikan.