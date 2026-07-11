Feđin eksperiment sa formacijom i gol omladinca za pobedu nad rezervistima IMT-a
Vreme čitanja: 1min | sub. 11.07.26. | 12:46
Dudić igrao sa trojicom u zadnjoj liniji i dvojicom napadača, a pogodak Alekse Jelića u 88. minutu rešio generalnu probu na Zlatiboru
Silaze sa Zlatibora u svoj Kragujevac vrlo zadovoljni urađenim na pripremama fudbaleri Radničkog. Sad, da li je generalna proba bila baš ovako zamišljena, da bude protiv rezervista IMT-a, pitanje je, ali Traktoristi su za 18 časova u Užicu zakazali proveru protiv Ahmata, kada će verovatno izvesti svoj trenutno najjači sastav, pa su Šumadincima suprotstavili mlađe snage.
Opet, to je Feđa Dudić iskoristio za jedan eksperiment sa formacijom – igrao je prvi put ovog leta sa trojicom u zadnjoj liniji (Marjanović, Simović, Miličić), Nikčevićem i Babićem kao vingbekovima, ali i sa tandemom Sokler-Sremčević u napadu.
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Ipak, pobedu mu je doneo rezervni napadački tandem. Jedan Aleksa je asistirao, a drugi pogodio u 88. minutu. Na centaršut Marušića, Jelić se najbolje snašao u kaznenom prostoru i manirom rasnog strelca ovaj dojučerašnji omladinac, koji se prvi put nalazi na pripremama prvog tima, doneo je Radničkom pobedu za oproštaj od Zlatibora.
Radnički je utakmicu odigrao u sledećem sastavu: Lijeskić – Marjanović, Simović, Miličić – Nikčević, Bukumira, Alić, Ilić, Babić – Sokler, Sremčević. Igrali su još: Šahinović, Sise, Tomić, Balde, Omosanja, Viktor Tomas, Marušić, Dukić, Jelić, Živadinović i Suljić. Nije bilo Nemanje Miletića, kao ni već dugo odsutnih Ristića i Ise Ba.
Za IMT su nastupili: Gicić, Bastaja, Pantić, Milanović, Uzunovski, Akrofi, Radivojević, Cojić, Kjankaulua, Žuninjo, Cvijetić. Ušli su u igru: Vuletić, Gutić, Mitić i Cvetkovič.