Feđin eksperiment sa formacijom i gol omladinca za pobedu nad rezervistima IMT-a

Silaze sa Zlatibora u svoj Kragujevac vrlo zadovoljni urađenim na pripremama fudbaleri Radničkog. Sad, da li je generalna proba bila baš ovako zamišljena, da bude protiv rezervista IMT-a, pitanje je, ali Traktoristi su za 18 časova u Užicu zakazali proveru protiv Ahmata, kada će verovatno izvesti svoj trenutno najjači sastav, pa su Šumadincima suprotstavili mlađe snage.

Opet, to je Feđa Dudić iskoristio za jedan eksperiment sa formacijom – igrao je prvi put ovog leta sa trojicom u zadnjoj liniji (Marjanović, Simović, Miličić), Nikčevićem i Babićem kao vingbekovima, ali i sa tandemom Sokler-Sremčević u napadu.