Valensija ne odustaje od španske dece; bivši NBA bek kod Alimpijevića
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 13:04
Sen Superi nakon epizode u Gonzagi potpisao četvorogodišnji ugovor sa Slepim miševima
Napravila je Valensija istorijski uspeh u Evroligi minule sezone, plasman na Fajnal for zaista nije bio ni u najluđim snovima navijača španske ekipe, a odavno je jasno da će glavne zvezde napustiti Slepe miševe. Branku Badio, Žan Montero, Brekston Ki, svi oni će karijeru nastaviti negde drugde, ali sportski sektor Valensije ne odustaje od ideje da osnovu ekipe čine mladi košarkaši, mahom Španci.
Serhio De Larea je izabran na NBA draftu od strane Dalas Meveriksa, a španski evroligaš će rupu popuniti potpisom Marija Sen Superija, momka rođenog 2006. godine koji je tokom prethodne sezone nastupao za Gonzagu u NCAA ligi.
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U modernoj košarci tendencija talentovanih košarkaša je uglavnom da grabe ka koledžima, a priliv igrača u kontra smeru je zaista redak slučaj. Očigledno da je mladi plejmejker gledao isključivo svoj košarkaški razvoj a ne finansijske uslove NIL ugovora, te će sledeće sezone nastupati za Slepe miševe.
Sen Superi je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Valensijom, a tokom prethodne sezone je prosečno beležio 8,6 poena i 3,8 asistencija u dresu Gonzage.
Još jedan evroligaš se pojačao danas, a u pitanju je Bešiktaš Dušana Alimpijevića. Dakuan Džefris je novo pojačanje turske ekipe, a radi se o momku koji je proteklih sedam godina proveo na relaciji NBA – Dži liga.
Sezonu je završio kao član Sakramento Kingsa, a u prošlosti je nastupao još za Šarlot Hornetse, Njujork Nikse, Memfis Grizlise i Hjuston Roketse.
Bivši student univerziteta Tulsa je tokom pomenutog perioda odigrao svega 114 utakmica u najjačoj ligi na svetu, te je jasno da je većinu svojih nastupa zabeležio u razvojnoj ligi. Tranzicija iz razvojne lige ka Evroligi nije uvek jednostavna i glatka, a videćemo kako će se bek iz Oklahome snaći pod palicom Dušana Alimpijevića u elitnom evropskom takmičenju naredne sezone.