Valensija ne odustaje od španske dece; bivši NBA bek kod Alimpijevića

Napravila je Valensija istorijski uspeh u Evroligi minule sezone, plasman na Fajnal for zaista nije bio ni u najluđim snovima navijača španske ekipe, a odavno je jasno da će glavne zvezde napustiti Slepe miševe. Branku Badio, Žan Montero, Brekston Ki, svi oni će karijeru nastaviti negde drugde, ali sportski sektor Valensije ne odustaje od ideje da osnovu ekipe čine mladi košarkaši, mahom Španci.

Serhio De Larea je izabran na NBA draftu od strane Dalas Meveriksa, a španski evroligaš će rupu popuniti potpisom Marija Sen Superija, momka rođenog 2006. godine koji je tokom prethodne sezone nastupao za Gonzagu u NCAA ligi.