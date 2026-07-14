BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KUPS - VARDAR (tip 1, kvota 1,50) - početak 17.00

Reklo bi se da predstavnik Finske u kvalifikacijama za Ligu šampiona ima lak posao u revanšu. U prvom meču u Severnoj Makedoniji slavili su sa 2:0, tako da očekuju da uspešno završe posao oko plasmana u narednu rundu.

LEVSKI - BORAC (tip 1, kvota 1,37) - početak 19.30

Još jedna utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču pre sedam dana nije bilo pobednika, meč je završen rezultatom 1:1. Banjalučani se nadaju da mogu da izbore prolaz i pored toga što nisu pobedili kod kuće.

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ŠAMROK - FLORIJANA (tip 1, kvota 1,35) - početak 21.00

Predstavnik Irske u kvalifikacijama za Ligu šampiona imaće težak posao ove večeri. Ekipa sa Malte ih je nadigrala u prvom meču i stigla na revanš sa prednošću od 2:0.

IBERIJA 1999 - FLORA (tip 1, kvota 1,55) - početak 18.00

Jedan od mečeva prvog kola kvalifikacija za elitno takmičenje UEFA koji je doneo dosta golova. Ekipa iz Gruzije kao gost je slavila sa 3:2 pa joj se otvara prilika da posao završi uspešno pred svojim navijačima.

LARN - TRE FJORI (tip 1, kvota 1,15) - početak 21.00

Ko će na megdan Crvenoj zvezdi u drugom kolu? Reklo bi se da je prvak Severne Irske bliži tom cilju, pošto je pre sedam dana u San Marinu slavio sa 1:0. Larn će okušati da ostvari drugu pobedu u istoriji u ovom takmičenju.

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