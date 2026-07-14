Žoc, Trinkijeri i Partizan Mozzart Bet oči u oči

Solunski PAOK takođe ima bivšeg trenera Partizana, na klupi sedi Andrea Trinkijeri, dok će na parketu biti Nik Kalates, a šuška se da bi tamo karijeru mogao da nastavi i Aleksej Pokuševski, doduše to je za sada zaista na nivou glasina.

Za kraj imamo i turski Bešiktaš srpskog seletkora Dušana Alimpijevića.

Ovaj turnir je prvobitno bio zamiljen da se igra u Kini kao što je to bio slučaj prošle godine kada su Panatinaikos i Partizan putovali čak do Australije što se ispostavilo kao prenaporan put tik pred početak sezone. Sada je odluka doneta da se ostane u Atini, ovoga puta neće biti spektakla na otvorenom, već će sve utakmice da se igraju u OAKA areni.

Prema navodima SDNA, turnir će se igrati druge polovine septembra i predstavljaće poslednju proveru za sva četiri trima pred početak Evrolige, odnosno Evrokupa kada je PAOK u pitanju.