Žoc, Trinkijeri i Partizan Mozzart Bet oči u oči
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 13:53
Tu je i Dušan Alimpijević u okviru velikog trurnira u Atini koji će se organizovati pred početak sezone
Već sada brojni navijači Partizan Mozzart Beta sa nestrpljenjem čekaju kaledanr Evrolige kako bi videli kada se Željko Obradović vraća u Arenu, doduše kao trener Panatinaikosa. Međutim, taj susret će se dogoditi i pre nego što sezona počne, doduše ne u Beogradu, već u Atini na velikom prijateljskom turniru na kojem još učestvuju solunski PAOK i turski Bešiktaš.
Jasno vam je po ovim imenima da je tema crno-beli. Svaki klub ima crno-bele boje, osim naravno ako izuzmemo Panatinaikos koji je doduše neraskidivo povezan sa Partizanom. Prvo preko Željka Obradovića, a onda i preko Matijasa Lesora i Isaka Bonge.
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Solunski PAOK takođe ima bivšeg trenera Partizana, na klupi sedi Andrea Trinkijeri, dok će na parketu biti Nik Kalates, a šuška se da bi tamo karijeru mogao da nastavi i Aleksej Pokuševski, doduše to je za sada zaista na nivou glasina.
Za kraj imamo i turski Bešiktaš srpskog seletkora Dušana Alimpijevića.
Ovaj turnir je prvobitno bio zamiljen da se igra u Kini kao što je to bio slučaj prošle godine kada su Panatinaikos i Partizan putovali čak do Australije što se ispostavilo kao prenaporan put tik pred početak sezone. Sada je odluka doneta da se ostane u Atini, ovoga puta neće biti spektakla na otvorenom, već će sve utakmice da se igraju u OAKA areni.
Prema navodima SDNA, turnir će se igrati druge polovine septembra i predstavljaće poslednju proveru za sva četiri trima pred početak Evrolige, odnosno Evrokupa kada je PAOK u pitanju.