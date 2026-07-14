Potres u Hrvatskoj: Uhapšen Dario Šimić zbog sumnje da je nezakonito pribavio dozvole
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 13:00
Nekadašnji reprezentativac Hrvatske uhvaćen u antikorupcijskoj akciji policije
Veliki potres dešava se u Hrvatskoj i to sve zbog akcije policije i USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala). U centru pažnje se, između ostalih, našlo ime Darija Šimića. Nekadašnji štoper Milana uhapšen je zbog sumnje da je nezakonito pribavio dozvolu za pravljenje kampa u mestu Tisno u Dalmaciji. Kamp se nalazi u Ulici Put Jazine 330. Reč je o manjem porodičnom kampu kapaciteta 30 mesta, smeštenom na mirnoj lokaciji u blizini ulaza na ostrvo Murter, prenosi hrvatski tportal.
Bivši reprezentativac Hrvatske i čovek koji je dubog trag ostavio u Dinamu iz Zagreba dosad nikad nije imao problema sa zakonom, štaviše, u javnosti je poznat kao jedan od predvodnika borbe za "navijački Dinamo" i jedan od četvorice bivših igrača koji su se suprotstavili vlasti Zdravka Mamića, a dvaput je bio isturen u neuspešnih pokušajima da se suprotstavi Davoru Šukeru u borbi za mesto predsednika HNS-a.
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Takođe, bio je jedan od osnivača organizacije koja je zastupala prava profesionalnih fudbalera, a nakon što je počelo sklanjanje Mamićevih ljudi iz Dinama, konačno je ušao u upravu kluba. Nije se puno zadržao, svega šest meseci, a kako prenose hrvatski mediji baš u tom periodu odvijale su se navodne malverzacije oko kampa u Tisnom.
Ono što je takođe interesantno, Darijev brat Josip uhapšen je u martu prošle godine. On se tereti zbog fiktivne trgovine i utaje poreza zbog čega su on i još 60 ljudi oštetili državni budžet. Josip je priznao krivicu, nagodio se sa USKOK-om i dobio deset meseci uslovne kazne. Sve ovo još više dobija na težini ako se zna da Dario Šimić nikad nije imao problem sa zakonom. Sad bi vrlo lako mogao da ga ima.