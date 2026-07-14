Potres u Hrvatskoj: Uhapšen Dario Šimić zbog sumnje da je nezakonito pribavio dozvole

Veliki potres dešava se u Hrvatskoj i to sve zbog akcije policije i USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala). U centru pažnje se, između ostalih, našlo ime Darija Šimića. Nekadašnji štoper Milana uhapšen je zbog sumnje da je nezakonito pribavio dozvolu za pravljenje kampa u mestu Tisno u Dalmaciji. Kamp se nalazi u Ulici Put Jazine 330. Reč je o manjem porodičnom kampu kapaciteta 30 mesta, smeštenom na mirnoj lokaciji u blizini ulaza na ostrvo Murter, prenosi hrvatski tportal.

Bivši reprezentativac Hrvatske i čovek koji je dubog trag ostavio u Dinamu iz Zagreba dosad nikad nije imao problema sa zakonom, štaviše, u javnosti je poznat kao jedan od predvodnika borbe za "navijački Dinamo" i jedan od četvorice bivših igrača koji su se suprotstavili vlasti Zdravka Mamića, a dvaput je bio isturen u neuspešnih pokušajima da se suprotstavi Davoru Šukeru u borbi za mesto predsednika HNS-a.