Darlou drugo pojačanje Junajteda
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 13:21
Iskusni golman stigao na Teatar snova iz redova Lidsa
Dan po objavi dolaska Andreja Santosa iz Čelsija, Mančester Junajted je angažovao još jedno pojačanje iz Premijer lige.
U pitanju je iskusni čuvar mreže Karl Darlou (35) kojem je ovog leta istekao ugovor sa ekipom Lidsa, pa je stigao kao slobodan igrač.
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Reprezentativac Velsa je potpisao ugovor na dve godine, s opcijom produžetka za još 12 meseci. Reč je o golmanu koji ima 279 nastupa od čeka 74 u Premijer ligi i koji je branio i za Notingem Forest, Hal i Njukasl.
Darlou je protekle sezone branio na 24 meča u dresu ekipe iz Jorkšira i očekuje se da bude konkurencija Belgijancu Seneu Lamensu, koji se etablirao kao prvi čuvar mreže ekipe sa Old Traforda po dolasku iz Antverpena prošle godine.
"Izuzetno sam ponosan što sam potpisao za Mančester Junajted. Dolazim u sjajnu grupu golmana i nadam se da ćemo gurati jedan drugog napred, kako bismo održali najviše standarde, koje zahteva klub. Ovo je posebna prilika, svi vide da je pred klubom uzbudljiv period i jedva čekam da pružim svoj doprinos i pomognem grupi da napredujemo", rekao je Darlou.
Direktor fudbala Džejson Vilkoks je ubeđen da je klub uradio dobar posao ovim transferom.
"Karl je dokazao da može da brani na najvišem nivou, njegova radna etika i posvećenost čine ga snažnim dodatnom našem timu. Oduševljeni smo što možemo da pridodamo igrača njegovog kvaliteta i iskustva našoj odličnoj grupi golmana", poručio je Vilkoks.
Osim Lamensa i Darloa, u klubu su još i iskusni Tom Hiton kao i Radek Vitek, dok je Andre Onana prosleđen na još jednu jednogodišnju pozajmicu, ekipi Trabzona. Očekuje se da klub ovog leta napusti i Altaj Bajindir.