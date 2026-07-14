Darlou drugo pojačanje Junajteda

Reprezentativac Velsa je potpisao ugovor na dve godine, s opcijom produžetka za još 12 meseci. Reč je o golmanu koji ima 279 nastupa od čeka 74 u Premijer ligi i koji je branio i za Notingem Forest, Hal i Njukasl.

Darlou je protekle sezone branio na 24 meča u dresu ekipe iz Jorkšira i očekuje se da bude konkurencija Belgijancu Seneu Lamensu, koji se etablirao kao prvi čuvar mreže ekipe sa Old Traforda po dolasku iz Antverpena prošle godine.

"Izuzetno sam ponosan što sam potpisao za Mančester Junajted. Dolazim u sjajnu grupu golmana i nadam se da ćemo gurati jedan drugog napred, kako bismo održali najviše standarde, koje zahteva klub. Ovo je posebna prilika, svi vide da je pred klubom uzbudljiv period i jedva čekam da pružim svoj doprinos i pomognem grupi da napredujemo", rekao je Darlou.