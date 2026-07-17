BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

CELJE – MURA (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.15

Večeras počinje šampionat Slovenije, a branilac krune Celje čeka Muru. Protekle sezone su se ovi timovi četiri puta sastali, a skor je 3:1 u korist Celjana. Samo jedan meč nije završen sa tri ili više pogodaka.

FLORA – NOME (tip 1, kvota 1,25) – početak 18.00

Flora je šampion Estonije, ali će teško ove godine do trona pošto ima čak 10 bodova manje od lidera Levadije. Nome je na sedmom mestu u prvenstvu ove baltičke zemlje. Flora je vezala dve pobede u domaćim okvirima, a ispala je od gruzijske Iberije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

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BODE GLIMT – FREDERIKSTAD (tip 1, kvota 1,13) – početak 19.15

Bode je protekle nedelje pobedio KFUM u Oslu sa 2:0 iako je bio lišen usluga trojice reprezentativaca Norveške, Berga, Haugea i Bjerkana, koji su dobili zasluženi odmor posle Mundijala. I bez udarnog trija, norveški vicešampion ne bi trebalo da ima problema sa jedanaestoplasiranim Frederikstadom. Opširnu najavu meča Eliteserije pročitajte OVDE.

PEKING GUAN – LAJONING (tip 1, kvota 1,38) – početak 13.35

Tek sedmo mesto za Peking Guan u novom šampionatu Kine, ali dobra forma zeleno-žutih, zabeležili su tri vezana trijumfa. Lajoning ima samo bod manje od današnjeg rivala, sa čak četiri pobede u poslednjih pet utakmica.

FCSB – ARĐEŠ PITEŠTI (tip 1, kvota 1,57) – početak 20.30

Šampion Rumunije iz 2024. i 2025. godine imao je očajnu prošlu sezonu i jedva je stigao do kvalifikacija za Ligu konferencije. Nije uspeo da izbori plej-of. FCSB želi da skine s trona Univerzitateu iz Krajove koja drži sva tri trofeja u Rumuniji, iako je prelazni rok zasad siromašan za tim kontroverznog vlasnika Điđija Bekalija. Opširnu najavu šampionata naših istočnih komšija pročitajte OVDE.



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