Reprezentativac Malte napustio Čukarički i vratio se u otadžbinu
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 13:41
Pol Embong ponovo u Florijani, pošto je prethodno raskinuo ugovor sa Brđanima
Definitivno će reprezentativac Malte Pol Embong ostati na samo šest nastupa u Mozzart Bet Superligi Srbije. Ovaj 24-godišnji fudbaler raaskinuo je ugovor sa Čukaričkim i potpisao za Florijanu, saopštio je ovog petka klub sa Malte.
Čukarički je doveo Embonga prošlog leta iz Birkirkare, a na početku epizode u Beogradu dobijao je šansu kod tadašnjeg trenera Milana Lešnjaka. U prvenstvu je bio starter protiv Spartaka (2:1) i OFK Beograd Mozzart Beta (1:3), a u Mozzart Kupu Srbije protiv Borca 1926. Međutim, posle poraza od Čačana na penale potpuno je nestao iz tima i još je samo dvaput ulazio sa klupe. U porazima od Železničara (0:1) i Crvene zvezde (0:3), po 22, odnosno 12 minuta.
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Jasno je bilo i momku sa 41 nastupa za reprezentaciju Malte da mu nije svetla budućnost na Banovom brdu. Zato je prošle zime zatražio transfer, a Čukarički ga je pustio na šestomesečnu pozajmicu u Florijanu.
20.00: (1,85) Železničar (3,50) Radnički Niš (4,40)
Ta saradnja je bila veoma uspešna. Florijana je osvojila titulu, a Embong je doprineo tome sa sedam asistencija i jednim golom na 14 mečeva. Zato, po povratku u Beograd dogovorio se sa čelnicima srpskog superligaša oko raskida ugovora, posle čega je potpisao za prvaka Malte.
Na njegovu žalost, dok je sve to odrađeno propustio je kvalifikacije za Ligu šampiona. Maltežani su kod kuće savladali Šamrok Rovers sa 2:0, ali su u revanšu u utorak izgubili od Iraca sa 1:5, pa su eliminisani. Preseliće se u Ligu konferencije, gde Embonga i drugove čeka dvomeč sa Dritom iz Gnjilana.
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