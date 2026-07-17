Reprezentativac Malte napustio Čukarički i vratio se u otadžbinu

Jasno je bilo i momku sa 41 nastupa za reprezentaciju Malte da mu nije svetla budućnost na Banovom brdu. Zato je prošle zime zatražio transfer, a Čukarički ga je pustio na šestomesečnu pozajmicu u Florijanu.

20.00: (1,85) Železničar (3,50) Radnički Niš (4,40)

Ta saradnja je bila veoma uspešna. Florijana je osvojila titulu, a Embong je doprineo tome sa sedam asistencija i jednim golom na 14 mečeva. Zato, po povratku u Beograd dogovorio se sa čelnicima srpskog superligaša oko raskida ugovora, posle čega je potpisao za prvaka Malte.

Na njegovu žalost, dok je sve to odrađeno propustio je kvalifikacije za Ligu šampiona. Maltežani su kod kuće savladali Šamrok Rovers sa 2:0, ali su u revanšu u utorak izgubili od Iraca sa 1:5, pa su eliminisani. Preseliće se u Ligu konferencije, gde Embonga i drugove čeka dvomeč sa Dritom iz Gnjilana.

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