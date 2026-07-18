A, sada – spektakl! Orlići protiv Španaca za evropsko finale

Istorijski u ovom uzrastu smo malo bolji od Španaca, a sa njima smo igrali prošle godine u četvrtfinalu takođe Evrobasketa, kada su Orlići slavili. Nažalost, ispala je Srbija tada od Italije u polufinalu i onda za treće mesto izgubila od Francuza, pa se kući vratila praznih ruku. Međutim, večeras u Ljubljani bi trebalo da je izraziti favorit, makar na papiru. Što zbog igara na ovom šampionatu, što zbog realnog odnosa snaga. Mada, nikada se ne zna, jedna eliminaciona utakmica je uvek nezgodna, tako da ne treba ništa pričati i upisivati unapred. Korak po korak, posed po posed, četvrtina po četvrtina. Pa da vidimo ko je bolji.

Izuzetno su zanimljivi Španci jer njihov selektor Karles Marko Vinjas koristi svih 12 igrača maltene podjednako. Niko ne igra više od 20 minuta, jedino Raul Viljar malo prelazi taj prosek, ali niko u čitavoj reprezentaciji ne igra ni ispod deset minuta. Voli da rotira konstantno i da svako ima gotovo podjednak broj minuta, osim nekolicine igrača koji su marginalni igrači uloge, ali eto – generalno svi igraju non stop. Zato se niko posebno i ne ističe individualno.

(2,60) Španija (14,0) Srbija (1,52)

Najbolji do sada je Horhe Karot, 20-godišnji centar Valensije sa prosekom od 10,4 poena i 5,8 skokova, dok je dvocifren u proseku još samo pomenuti Viljar, koji najviše i igra. Plejmejker Barselone daje tačno deset poena u proseku, ali zato ima 8,2 asistencije po meču, što je na ovom nivou stvarno vrhunski. Maltene on asistira sve na ovom turniru i ima ubedljivo najbolji indeks korisnosti u celoj ekipi, pa može se reći i da je najbolji igrač.

Igraju brzo, šutiraju izuzetno puno trojki po meču, u proseku čak 12 više nego reprezentacija Srbije, najefikasnija selekcija na turniru. Kod nas Jogi ne rotira toliko kao Španci jer se zna ko igra najviše i ko preuzima najveći teret. Košarkaš Partizan Mozzart Beta Mitar Bošnjaković provodi na parketu 25,4 minuta i najbolji je asistent ekipe, dok je Nikola Džepina najbolji strelac sa 15 poena, dok je dvocifren u proseku još Andrej Lučić sa 14 poena. Džepina je i najbolji skakač ekipe (6,4 u proseku), pa slobodno se i tu može reći da je on najbolji od Orlova na ovom šampionatu.

Nažalost, televizijskog prenosa nema jer je FIBA odlučila da naplaćuje ovaj šampionat, što nisu do sada radili. Možete da gledate kod njih na Jutjub kanalu – ali, mora da se plati...

Evropsko prvenstvo (U20), polufinale

Subota

18.30 (2,10) Francuska (14,0) Slovenija (1,77)

(2,60) Španija (14,0) Srbija (1,52)