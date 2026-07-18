Tromse merka povratak na vrh

Tromse je uoči ovog kola bio na vrhu i jasno je da izabranici trenera Jergena Vika žele da se ponovo nađu na čelu karavana. Do sada su zabeležili osam pobeda uz četiri remija i dva poraza i želja je da stignu do devetog trijumfa.

14.00: (3,50) Ham Kam (3,45) Tromse (2,10)

Svestan je trener Vik da gostovanje Ham Kamu, koji je trenutno na šestom mestu, neće biti jednostavno.

"Ham Kam će sigurno pokušati da igra nešto ofanzivnije protiv nas. Moramo izdržati u trenucima njihovog pritiska, ali isto tako, ne smemo sebi da dozvolimo da se povučemo previše duboko, kao što je bio slučaj u drugom poluvremenu meča sa Valerengom. Nimalo jednostavan susret, reč je jednom od najboljih timova ove sezone", upozorava trener Tromsea.

Susret dolazi u trenutku kada Tromse mora da obrati pažnju i na meč kvalifikacija za Ligu Evrope. U četvrtak će biti domaćini ekipi Hradeca iz Češke, revanš je 30. jula, tako da će biti jako važno odigrati na najvišem nivou do kraja meseca.

"Moram da priznam da nismo previše mislili o toj utakmici. Sada nas zanima samo meč sa Ham Kamom. Možda su neki gledali u kristalnu kuglu, ali nas samo zanima prvenstvena utakmica", jasan je Vik.

Prelazni rok je i dalje u toku, ekipa se menja, pojedini klubovi su zainteresovani za dva igrača, Jens-Hjertruda Dala i Tobijasa Gudala, ali Vik planira da ih zadrži.

"Imamo nekoliko novih igrača koji su pojačali borbu za mesto u timu, treninzi su sve oštriji. Imali smo dobre pripreme za ovaj meč. Veoma sam zadovoljan igračima koji su mi na raspolaganju i nadam se da ćemo ih sve zadržati. Posle toga ćemo videti kakvo je stanje. Doduše, ako neki klubovi budu spremni da plate koliko je dovoljno, može da bude još promena, ali se ipak nadam da ćemo sve zadržati", zaključio je trener Tromsea.

Poslednja dva susreta dobila je ekipa Tromsea, u junu prošle godine sa 3:1, dok je krajem seprembra bilo 1:0.

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NORVEŠKA, 14. KOLO

Četvrtak

Valerenga - Olesund 6:1 (3:0)

/Haren 39, 42, Torvaldsen 45+1, 53, Ofkir 83, 89 - Osenbroh 74/

Petak

Bode Glimt - Fredrikštat 1:0 (1:0)

/Blomberg 45+3p/

Subota

14.00: (3,50) Ham Kam (3,45) Tromse (2,10)

16.00: (3,15) Start (3,45) Rozenborg (2,25)

16.00: (1,70) Lilestrem (4,00) KFUM Oslo (4,75)

16.00: (3,20) Kristijansund (3,50) Sarpsborg (2,20)

18.00: (2,15) Molde (3,60) Bran (3,25)

18.00: (1,27) Viking (6,25) Sandefjord (9,50)

*** kvote su podložne promenama