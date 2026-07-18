Završeno još jedno pojačanje: Zvezda dovodi krilo iz NBA

Mladi američki košarkaš - koji ima 23 godine i već četiri sezone iskustva igranja u NBA ligi i razvojnoj Dži ligi - biće četvrto pojačanje ovog leta za beogradski tim. Ranije su došli Kris Džons, David Kramer i Džonatan Motli . Produžen je ugovor sa Džeredom Batlerom i Dejanom Davidovcem takođe.

Tražila je Crvena zvezda krilnog košarkaša preko bare i pronašla ga je u Sakramento Kingsima. Patrik Boldvin Džunior uskoro će biti predstavljen kao novo pojačanje crveno-belih jer je sve dogovoreno i potpisano, prenose "Sportske.net" . Pregovori su završeni, potpisao je košarkaš iz Grin Beja, tako da u narednih nekoliko dana treba očekivati poruku dobrodošlice i zvaničnu objavu.

Sin Peta Boldvina, nekadašnjeg plejmejkera Zadra i asistenta na mnogim američkim koledžima, važio je za jednog najtalentovanijih košarkaša u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je bio srednjoškolac. Bio je dabl-dabl mašina i među pet najboljih igrača njegove generacije, ali je izabrao zanimljiv put što se tiče koledža. Bio je najmlađi igrač u istoriji koji je dobio ponudu Djuka, ali je odbio čuveni koledž, kao i ostale vrhunske programe u vidu Kentakija, Kanzasa, Severne Karoline i mnogih drugih, kako bi igrao u Milvokiju, gde mu je otac bio trener. Međutim, brojne i učestale povrede sprečile su ga da ispuni pun potencijal.

Draftovali su ga Golden Stejt Voriorsi 2022. godine sa 28. pika, ali je više provodio vremena u razvojnoj Dži ligi. Trejdovan je u Vašington Vizardse u onoj razmeni gde je Džordan Pul poslat za Krisa Pola, da bi još igrao za Los Anđeles Kliperse, Filadelfija Seventisikserse i proteklu sezonu završio kao član Sakramento Kingsa, ali opet više kao igrač Stokton Kingsa u Dži ligi. U NBA karijeri odigrao je 102 utakmice i na parketu je provodio nešto više od devet minuta po meču. Ima prosek karijere od 3,7 poena i 2,1 skok.