BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŽELEZNIČAR PANČEVO – BRAGA (tip 2, kvota 1,28) – početak 21.00

Želja debituje u Evropi protiv renomiranog rivala koji je bio koban po srpske klubove prethodnih godina – prvo TSC-a, a prošle godine je u Ligi Evrope lagano pobedio Crvenu zvezdu na popularnom Kamenolomu (2:0). Portugalci su izraziti favoriti, ali Pančevci žele da skupo prodaju kožu. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

BAŠAKŠEHIR – INTER TURKU (tip 1, kvota 1,17) – početak 19.45

Turski tim koji vodi s klupe Nuri Šahin bliži je prolasku u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Bašakšehir je bio peti prošle sezone, a Evropu je obezbedio kao finalista Kupa Turske. Uzbekistanac Šomurodov je prva zvezda Bašakšehira. Povoljna okolnost za finski klub je što je domaći šampionat u punom jeku, dok ekipa iz Istanbula još nije počela domaće prvenstvo. OVDE pročitajte opširnu najavu ove utakmice.

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OMONIJA – KAIRAT (tip 1, kvota 1,80) – početak 19.00

Paklene vrućine su na Kipru. Očekuje se temperatura u Nikoziji od blizu 40 stepeni Celzijusa. Omonija je ostala bez najboljih napadača ovog leta, Marokanca Mae, koji je pojačao meksički Atlas, i Crnogorca Stevana Jovetića, koji je slobodan igrač. Kairat je vezao pet pobeda u šampionatu Kazahstana, a u prethodnoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisao je crnogorsku Sutjesku. Opširniju najavu ovog duela pročitajte OVDE.

BOHEMIJANS – BALKANI (tip 1, kvota 1,70) – početak 19.00

Tim iz Dablina je u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije izbacio Sent Džozef, dok je predstavnik južne srpske pokrajine Balkani bio bolji od velškog Konahsa. Bohemijans je bez poraza šest mečeva. Blagi favorit je irski tim, ali nije Balkani bez šansi.

BODE – HAM KAM (tip 1, kvota 1,10) – početak 19.00

Bode želi da vrati norveški tron pošto je iznenađujuće izgubio krunu od Vikinga iz Stavangera. Tim Kjetila Knutsena je i dalje tek treći, ispred su Tromse i Viking, ali tim sa stadiona Aspmira ima čak tri meča manje od lidera iz Tromsea. Bode je u formi. Iako bez trojice reprezentativaca Norveške, vezao je dve pobede u nastavku Elitserije i to bez primljenog pogotka.



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