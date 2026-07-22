Dosta je bilo VTB lige, vreme je za elitu: Frejzer zvanično u Virtusu

Pisalo se prethodnih dana, a u sredu je stigla i zvanična potvrda. Trent Frejzer je novi igrač Virtusa iz Bolonje. Biće to veliki test za njega, budući da je prethodne četiri godine proveo u ekipi iz Zenita.

Kako su preneli italijanski mediji, Frejzer će imati platu od 900.000 evra plus bonusi. Ono što je zanimljivo jeste da će američki plejmejker biti najplaćeniji igrač sastava iz Bolonje.