Dosta je bilo VTB lige, vreme je za elitu: Frejzer zvanično u Virtusu
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 14:59
Amerikanac će imati platu od 900.000 evra
Pisalo se prethodnih dana, a u sredu je stigla i zvanična potvrda. Trent Frejzer je novi igrač Virtusa iz Bolonje. Biće to veliki test za njega, budući da je prethodne četiri godine proveo u ekipi iz Zenita.
Kako su preneli italijanski mediji, Frejzer će imati platu od 900.000 evra plus bonusi. Ono što je zanimljivo jeste da će američki plejmejker biti najplaćeniji igrač sastava iz Bolonje.
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Da je budžet u Bolonji znatno redukovan govori i činjenica da su među crno-bele do sada došli petorica igrača (Kesler Edvards, Markus Kar, Rašid Belo, Bobi Klinton i Davide Kasarin), od kojih samo jedan iz Evrolige (Edvards).
Prethodne sezone je Frejzer je u Zenitu prosečno beležio 12,8 poena, dva skoka i 5,2 asistencije po meču uz 40% uspešnosti iz igre. U Bolonji će biti prvi plej i minute će deliti sa Lukom Vildozom. Trener Aleks Mumbru tako ima dva različita tipa igrača na poziciji jedan i moći će da ih kombinuje u zavisnosti od protivnika, a tu je i Danijel Heket ako zatreba.
Frejzer je pre Zenita igrao za FMP, a pre toga je pet godina nastupao za Ilinoj koledž u NCAA šampionatu. Nije bio draftovan 2022. godine i odmah je krenuo put Evrope.