Partizan pustio Radića u Almeriju, Španci tvrde – stigao kao slobodan igrač

Čudan je letnji prelazni rok u Partizanu, došlo je nekoliko igrača za koja teško da može da se kaže da su odmah pojačanja, ali pozicija levog beka je i dalje upražnjena.

I upravo mladi igrač koji je na mestu levog beka skupljao utakmice i minute u Teleoptiku prošle sezone, Mihajlo Radić, napustio je crno-bele, a da nije dobio priliku da se pokaže u prvom timu. Njegov novi klub je španska Almerija, u koju je stigao, kako tvrdi Diario de Almeria, kao slobodan igrač. Iako se u Srbiji pominjalo da je u pitanju pozajmica, ovaj španski portal to demantuje i kaže da je ugovor u pitanju.