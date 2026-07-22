Partizan pustio Radića u Almeriju, Španci tvrde – stigao kao slobodan igrač
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 14:37
Iako se pominjalo da je pozajmica u pitanju
Čudan je letnji prelazni rok u Partizanu, došlo je nekoliko igrača za koja teško da može da se kaže da su odmah pojačanja, ali pozicija levog beka je i dalje upražnjena.
I upravo mladi igrač koji je na mestu levog beka skupljao utakmice i minute u Teleoptiku prošle sezone, Mihajlo Radić, napustio je crno-bele, a da nije dobio priliku da se pokaže u prvom timu. Njegov novi klub je španska Almerija, u koju je stigao, kako tvrdi Diario de Almeria, kao slobodan igrač. Iako se u Srbiji pominjalo da je u pitanju pozajmica, ovaj španski portal to demantuje i kaže da je ugovor u pitanju.
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Što je još zanimljivo, Radić će najverovatnije u narednom periodu dobiti šansu da se izbori za mesto u prvom timu Almerije. S obzirom na to da će crnogorski levi bek Marko Perović otići iz kluba, srpski defanzivac bi trebalo da dobije priliku da trenira sa A timom makar dok čelnici ne dovedu novog levog beka. Ako procene da je neophodan.
Partizan je prethodnih godina imao dobre odnose sa Almerijom, pošto je iz Humske u taj španski klub otišao prvo Umar Sadik u rekordnom transferu za jednog inostranog igrača iz Srbije, a posle njega i Marko Milovanović.