Tuhelu možda nije neophodan, ali treba Mareski u Sitiju: Fil Foden 2030!
Vreme čitanja: 3min | sre. 22.07.26. | 14:50
Od devete godine je u klubu sa Etihada i priča se nastavlja…
Početkom leta Tomas Tuhel uzeo je olovku i redom precrtavao velika imena. Preškrabao je Kola Palmera, Trenta Aleksandera Arnolda, Harija Megvajera, kao i Fila Fodena. Procenio je da će mu biti bolje bez ofanzivca Mančester Sitija, da nije imao dovoljno dobru sezonu da bi išao na Mundijal. Možda selektoru Engleske nije bio neophodan, mada se o tome dalo raspravljati posle polufinala i poraza od Argentine, ali je Encu Mareski u Mančester Sitiju potreban.
Jedna era na Etihadu je završena, Pep Gvardiola prepustio je kormilo čoveku koji mu je nekada bio saradnik. Više nema trenera koji je podario toliko radosti Građanima, ali tu je i dalje onaj dečak, sada već muškarac, koga je uveo u prvi tim i od njega u jednom trenutku najpravio ubojito oružje. Tu je i biće i u narednim godinama. Na stranicama Mančester Sitija je osvanulo: Fil Foden 2030!
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Iako je imao dve poprilično tanke sezone, namere Mančester Sitija nisu se promenile. Želeo je da zadrži Fila Fodena i to je i uradio. Dao mu je višegodišnji ugovor. Još početkom maja Atletik je najavio takav scenario, a danas je ofanzivac koji je od decete godine u klubu sa Etihada žvrljnuo potpis.
Priča kreativca iz Stokporta se nastavlja…
„Posvećen sam Mančester Sitiju i znači mi sve. Igranje za ovaj klub je sve što sam ikada želeo da radim, a nošenje ovog dresa za mene će uvek biti velika čast. Potpuno sam svestan koliko sam imao sreće što sam bio deo istorijskog perioda u kom je osvojeno toliko titula, ali uvek gledamo u budućnost i želimo da postignemo još više“, rekao je Fil Foden i zahvalio se svima sa kojima je radio tokom prethodnih godina:
„Mogu samo da zahvalim klubu, stručnom štabu, saigračima i navijačima koji nastavljaju da veruju u mene, i nadam se da ću moći da uzvratim na ovom poverenju u godinama koje dolaze. Na ličnom planu, znam da sam mnogo napredovao zahvaljujući radu sa našim trenerima i našim vrhunskim timom, a sa odlaskom mnogih legendi koje su bile tu kada sam ušao u prvi tim, veoma sam uzbuđen što počinjem sledeću fazu karijere u ovom sjajnom klubu“.
Raduje ga i to što će ponovo biti u prilici da sarađuje sa Encom Mareskom. Bio je deo stručnog štaba Pepa Gvardiole kada je Mančester Siti došao do triplete. U sezoni 2022/2023. napakovani su vitrine pehari Lige šampiona, Premijer lige i FA kupa.
„Takođe sam veoma uzbuđen što ću ponovo raditi sa Encom. Bio je fantastičan tokom sezone u kojoj smo osvojili triplu krunu, i bio je neko koga su svi igrači poštovali i voleli da rade sa njim, tako da je njegov povratak ovde veoma uzbudljiv“, zaključio je Fil Foden.
Debitovao je za Mančester Siti pre jedne decenije i postao je jedan od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba. Ukupno je podigao okruglo 20 pehara, i to: šest u Premijer ligi, pet u Liga kupu, tri u FA kupu, tri u Komjuniti šildu, te Ligu šampiona, Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo.
Fil Foden je u sezoni 2023/2024. proglašen za najboljeg igrača Premijer lige, imao je dve slabije godine, ali očigledno da veruju da može da se vrati na pređašnji nivo.