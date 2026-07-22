Tuhelu možda nije neophodan, ali treba Mareski u Sitiju: Fil Foden 2030!

Iako je imao dve poprilično tanke sezone, namere Mančester Sitija nisu se promenile. Želeo je da zadrži Fila Fodena i to je i uradio. Dao mu je višegodišnji ugovor. Još početkom maja Atletik je najavio takav scenario, a danas je ofanzivac koji je od decete godine u klubu sa Etihada žvrljnuo potpis.

Priča kreativca iz Stokporta se nastavlja…

„Posvećen sam Mančester Sitiju i znači mi sve. Igranje za ovaj klub je sve što sam ikada želeo da radim, a nošenje ovog dresa za mene će uvek biti velika čast. Potpuno sam svestan koliko sam imao sreće što sam bio deo istorijskog perioda u kom je osvojeno toliko titula, ali uvek gledamo u budućnost i želimo da postignemo još više“, rekao je Fil Foden i zahvalio se svima sa kojima je radio tokom prethodnih godina:

„Mogu samo da zahvalim klubu, stručnom štabu, saigračima i navijačima koji nastavljaju da veruju u mene, i nadam se da ću moći da uzvratim na ovom poverenju u godinama koje dolaze. Na ličnom planu, znam da sam mnogo napredovao zahvaljujući radu sa našim trenerima i našim vrhunskim timom, a sa odlaskom mnogih legendi koje su bile tu kada sam ušao u prvi tim, veoma sam uzbuđen što počinjem sledeću fazu karijere u ovom sjajnom klubu“.