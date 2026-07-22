Mali Lane traži izlaz iz Štutgarta
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Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 13:36
Mladi ofanzivac želi u klub gde će imati minutažu
Golovi na pripremama neće bitnije promeniti ulogu Lazara Jovanovića, a verovatno ni Jovana Miloševića, u timu Štutgarta. Zato obojica svoju budućnost vide u nekoj drugoj sredini, gde će imati više minuta na terenu u nogama.
Dok je za Miloševića poznato odranije da želi da ide iz Štutgarta, nemački Bild piše da je i Jovanović obavestio čelnike kluba da bi voleo da napusti tabor Švaba i da potraži novu sredinu.
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Otkako je pre godinu dana došao u Štutgart, Mali Lane gotovo da nije video teren i shvata da tu samo gubi vreme, dok je za igrače njegovog godišta preko potrebno da imaju što više utakmica u nogama.
Trener Štutgarta Sebastijan Henes je potvrdio da u klubu vagaju koja je najbolja opcija za Lazara Jovanovića.
„Lazar ima ogromna kvalitet, zato je za njega veoma bitno da igra. Zbog toga razmatramo u klubu kako da mu izađemo u susret“, rekao je Henes.
Najrealnija je opcija da mladi srpski ofanzivac ode negde na jednogodišnju pozajmicu, pošto za rezervni tim Štutgarta svakako ne može da igra kao fudbaler koji dolazi iz zemlje koja je van Evropske unije.