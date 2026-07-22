Mali Lane traži izlaz iz Štutgarta

Otkako je pre godinu dana došao u Štutgart, Mali Lane gotovo da nije video teren i shvata da tu samo gubi vreme, dok je za igrače njegovog godišta preko potrebno da imaju što više utakmica u nogama.

Trener Štutgarta Sebastijan Henes je potvrdio da u klubu vagaju koja je najbolja opcija za Lazara Jovanovića.

„Lazar ima ogromna kvalitet, zato je za njega veoma bitno da igra. Zbog toga razmatramo u klubu kako da mu izađemo u susret“, rekao je Henes.

Najrealnija je opcija da mladi srpski ofanzivac ode negde na jednogodišnju pozajmicu, pošto za rezervni tim Štutgarta svakako ne može da igra kao fudbaler koji dolazi iz zemlje koja je van Evropske unije.