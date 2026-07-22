Tončev: Slobodan ulaz za mečeve Radničkog osim protiv Zvezde i Partizana
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 14:55
„Nigde u Evropi, u svetu, ne postoji grad gde se ne navija za svoj klub“, poručuje prvi čovek Nišlija
Želi Radnički da privuče što više navijača na tribine Čaira. S obzirom na to da svi u srpskom fudbalu govore da će ova sezona koja je tek počela biti najteža u istoriji, žele u Nišu da imaju što jaču podršku sa tribina.
Zbog toga je uprava kluba na čelu sa Ivicom Tončevim odlučila da za sve utakmice na Čairu ulaz bude slobodan. Osim kada dolaze beogradski „večiti rivali“...
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„Od predstojeće sezone, ulaz na sve utakmice, osim na one kada su gosti Crvena Zvezda i Partizan biće slobodan. To su utakmice kada naše Nišlije najmanje dolaze, odnosno dolaze navijači protivnika. Zato ćemo tada naplaćivati ulaz, ne želimo da slobodno uđu oni koji će navijati protiv nas. To je zaista čudno, nigde u Evropi, u svetu, ne postoji grad gde se ne navija za svoj klub“, rekao je Ivica Tončev za klupski sajt.
Prva prilika da Nišlije napune tribine Čaira biće već u subotu kada u goste dolazi Čukarički. Biće to duel dva tima koja su poražena u prvom kolu: Radnički je izgubio u Pančevu od Železničara (2:1), dok su Brđani na svom terenu pretrpeli poraz od IMT-a (1:0).