Tončev: Slobodan ulaz za mečeve Radničkog osim protiv Zvezde i Partizana

Želi Radnički da privuče što više navijača na tribine Čaira. S obzirom na to da svi u srpskom fudbalu govore da će ova sezona koja je tek počela biti najteža u istoriji, žele u Nišu da imaju što jaču podršku sa tribina.

Zbog toga je uprava kluba na čelu sa Ivicom Tončevim odlučila da za sve utakmice na Čairu ulaz bude slobodan. Osim kada dolaze beogradski „večiti rivali“...