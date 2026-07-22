Fener vodi u trci za Šengeliju

Iskusni Toko Šengelija prethodnih nedelja meta je brojnih spekulacija. Navodno je na izlaznim vratima Barselono pošto gigant iz Katalonije sprema veliku rekonstrukciju igračkog kadra. Ono što nam je potvrđeno je da bilo koji klub koji želi Šengeliju mora da plati 900.000 evra.

Prvo se pominjao Olimpijakos, pa je u priči bio i Partizan koji se jeste raspitao, ali cena obeštećenja je prevelika. Sada navodi iz Turske stižu da je Fenerbahče zainteresovan za usluge prekaljenog reprezentativca Gruzije.