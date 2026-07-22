Fener vodi u trci za Šengeliju
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Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 13:55
Pominjao se Olimpijakos, kao i Partizan, ali mora da se plati Barseloni 900.000 evra
Iskusni Toko Šengelija prethodnih nedelja meta je brojnih spekulacija. Navodno je na izlaznim vratima Barselono pošto gigant iz Katalonije sprema veliku rekonstrukciju igračkog kadra. Ono što nam je potvrđeno je da bilo koji klub koji želi Šengeliju mora da plati 900.000 evra.
Prvo se pominjao Olimpijakos, pa je u priči bio i Partizan koji se jeste raspitao, ali cena obeštećenja je prevelika. Sada navodi iz Turske stižu da je Fenerbahče zainteresovan za usluge prekaljenog reprezentativca Gruzije.
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Šengelija je tokom karijere prikupio brojna individualna i timska priznanja, osvajao je titule u Španiji, Rusiji, Italiji, a u Barselonu je stigao 2025. godine, ali nije imao previše uspeha kada su trofeji u pitanju.
Karijeru je počeo još 2008. godine u Valensiji, imao je i kratku epizodu u Bruklin Netsima, a zanimljivo da je dva puta osvajao Evrokup, poslednji put sa Virtusom iz Bolonje 2022. godine.
Sada ostaje da se vidi da li će zaita Šengelija napustiti Barselonu sa kojom ima ugovor za narednu sezonu i da li se uklapa u sistem novog trenera Aleksandra Sekulića.