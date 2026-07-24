BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

VIKINGUR - KEFLAVIK (tip 1, kvota 1,23) - početak 22.00

Susret 16. kola prvenstva Islanda u kojem lider šampionata, Vikingur iz Rejkjavika dočekuje petoplasirani tim Keflavik. Vikingur je mogući rival Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i do toga će doći ako sačuva prednost od 2:1 protiv Hapoel Ber Šive 29. jula.

TAMPERE JUNAJTED - INTER TURKU II (tip 1, kvota 1,25) - početak 18.00

Utakmica u trećoj finskoj diviziji. Tampeer Junajted je lider, dok je Inter Turku na desetom mestu sa svega 15 bodova. Tampere je apsolutni favorit jer je na poslednjih devet utakmica zabeležio osam pobeda uz samo jedan poraz.

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TAURAS - KAUNAS ŽALGIRIS II (tip 1, kvota 1,27) - početak 16.00

Meč 17. runde u prvenstvu druge litvanske lige. Tauras je četvrti na tabeli i čini se da je uhvatio dobar zalet pošto ima četiri pobede uzastopno, i šest na poslednjih osam mečeva. Gosti su u lošoj seriji, imaju četiri poraza i remi na poslednjih pet utakmica.

BENFIKA - BELENENSEŠ (tip 1, kvota 1,42) - početak 19.00

Jedna od brojnih prijateljskih utakmica u današnjem programu. Benfika je svakako veliki favorit, a ovaj meč stiže joj posle poraza u prvom susretu druge runde kvalifikacija za Ligu Evrope od Sent Galena (2:1).

ROZENBORG - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,55) - početak 18.00

Druga provera Mančester Junajteda ovog leta. Ove večeri gostuju u Trondhajmu ekipi Rozenborga. Prvi meč kombinovani tim Junajteda je izgubio u Helsinkiju od ekipe Reksama sa 1:0. Norvežani su na poslednja tri meča zabeležili pobede.

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