Madriđani čekaju rasplet oko Lonija Vokera

Posle brojnih rastanaka iz odlazaka, Real Madrid ima ambiciju da se naredne sezone konačno vrati na krov Evrope i to će probati da učini sa značajno izmenjenim sastavom. Čekalo se da vicešampion Evrolige ozvaniči novog trenera pre nego što krene u dovođenje pojačanja, a sada u Madridu novi igrači stižu jedan za drugim...

Jedno od novih imena koja su se pojavila na listi želja Kraljevskog kluba je Loni Voker. Sve se glasnije priča da Amerikanac želi da napusti Makabi iz Tel Aviva, što Real pokušava da iskoristi. Iako je Vokerova želja povratak u NBA, za sada još uvek nije pronašao angažman, pa je madridski velikan već ušao u pregovore i prvi je u redu za njegov potpis ukoliko ostane u Evropi.