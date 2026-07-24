Madriđani čekaju rasplet oko Lonija Vokera
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 13:35
Amerikanac želi povratak u NBA, ali ukoliko ostane, Kraljevski klub prvi je favorit za njegov potpis
Posle brojnih rastanaka iz odlazaka, Real Madrid ima ambiciju da se naredne sezone konačno vrati na krov Evrope i to će probati da učini sa značajno izmenjenim sastavom. Čekalo se da vicešampion Evrolige ozvaniči novog trenera pre nego što krene u dovođenje pojačanja, a sada u Madridu novi igrači stižu jedan za drugim...
Jedno od novih imena koja su se pojavila na listi želja Kraljevskog kluba je Loni Voker. Sve se glasnije priča da Amerikanac želi da napusti Makabi iz Tel Aviva, što Real pokušava da iskoristi. Iako je Vokerova želja povratak u NBA, za sada još uvek nije pronašao angažman, pa je madridski velikan već ušao u pregovore i prvi je u redu za njegov potpis ukoliko ostane u Evropi.
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Košarkaš koji će u decembru napuniti 28 godina prošle sezone je u Evroligi prosečno beležio 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,3 asistencije. Iako važi za ozbiljnog poentera, na evropskim parketima procenti šuta su bili znatno slabiji nego tokom NBA karijere. U obe evroligaške sezone, najpre u Žalgirisu, a zatim u Makabiju šutirao je ispod 40 posto iz igre, što mu se nikada nije desilo dok je nosio dresove američkih timova.
Tokom epizode preko okeana, igrao je za San Antonio, Los Anđeles Lejkerse, Bruklin i Filadelfiju. U 342 odigrane utakmice ubacivao je 10 poena po meču, uz 2,3 skoka i 1,5 asistencija.
Nakon što je za novog trenera Kraljevski klub imenovao Pedra Martineza, čoveka koji je prošle godine proglašen trenerom godine u Evroligi i sa Valensijom igrao Fajnal for, Real je doveo Džejmija Pradilju, Timotija Luvavua i Mikaela Jantunena. Očekuje se da će u Madrid stići još bar Demijan Džons i Olivije Sar.
Sa druge strane, Real su tokom leta napustili Trej Lajls, Omar Jurtseven, Madi Sisoko, Aleks Len i David Kremer, koji je pojačao Crvenu zvezdu. Na izlaznim vratima je i Mario Hezonja, za kojeg se sve glasnije priča da je spreman da plati izlaznu klauzulu kako bi se vratio u NBA. Zasad se piše da ga hoće Klivlend, ali i da se aktiviranjem NBA klauzule bez dogovorenog angažmana upleo u potencijalno ozbiljan problem...