Hapoel možda dođe u Beograd, Kangva neće definitivno: Panatinaikos ga kupio za 4.000.000 evra

Tada će saga oko Kangve biti i definitivno okončana, saga u koju je 27-godišnjak upleo dva grčka velikana. Jer Zambijca je prethodno želeo i šampion AEK, štaviše, bio je vrlo zagrejan za Kangvu, ali je čelnike grčkog šampiona razbesnelo što je usred pregovora Hapoel odlučio da ga uvrsti u startnu postavu za prvi meč sa Vikingurom zbog čega su povukli svoju ponudu.

Umeo je Panatinaikos to da iskoristi, umešao se u pregovore i odneo pobedu u malom atinskom transfer derbiju, otevši kapitalno pojačanje gradskom rivalu ispred nosa. Panata je, pišu grčki mediji, još pre leta imala načelni dogovor sa igračem, ali da je promena trenera privremeno stavila taj transfer na čekanje, što je AEK pokušao da iskoristi.

Bitan faktor u čitavom poslu, napominju grčki mediji, jesu i evropska takmičenja. AEK nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona te ne bi mogao da računa na Kangvu u plej-ofu jer je već registrovan i nastupao je za Hapoel u istom takmičenju, dok se Panatinaikos takmiči u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Transfer će Panatinaikos koštati oko 4.000.000 evra, koliko će pripasti izraelskom klubu, što Kangvu čini drugom najvećom prodajom u istoriji Hapoela. Skuplji je bio samo Dia Saba kada je za 4.370.000 prešao u kineski Guangdžu. Sam fudbaler potpisaće četvorogodišnji ugovor koji će mu donositi oko 750.000 evra po sezoni uz mogućnost da ta cifra sa bonusima za ostvarene uspehe naraste i do 1.000.000 evra godišnje.

Odlazak bivšeg fudbalera Crvene zvezde ostavlja veliku prazninu u redovima izraelskog šampiona, koji je već krenuo u intenzivnu potragu za novim strancem na sredini terena. Kangva je tokom protekle dve godine u Hapoelu bio bez premca najvažniji šraf ekipe, predvodivši tim do osvajanja Kupa u prvoj sezoni, a zatim i do prve šampionske titule posle dugih osam godina čekanja. Kangva je svemu tome doprineo sa 29 golova i 19 asistencija na 83 utakmice u svim takmičenjima.



