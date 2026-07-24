De la Fuente prvi put o sramnom ponašanju Argentinaca: Nedopustivo i neprihvatljivo

Prašina je počela da se sleže posle scena viđenih tokom i na kraju finala Mundijala na kojem se Španija okitila svojom drugom krunom, no komentari na račun ponašanja fudbalera Argentine i dalje ne prestaju. Može se reći - s pravom.

Selektor Crvene furije Luis de la Fuente je tokom gostovanja na nacionalnoj televiziji osudio "nedopustivo i neprihvatljivo" ponašanje argentinskih reprezentativaca koji su svoje pravo lice pokazali posle poslednjeg zvižduka Slavka Vinčića...