De la Fuente prvi put o sramnom ponašanju Argentinaca: Nedopustivo i neprihvatljivo
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 13:59
"Želim da istaknem naše ponašanje suočeno sa takvim napadima i provokacijama. Naši igrači su sve vreme ostali pribrani i ponašali se kao pravi sportisti"
Prašina je počela da se sleže posle scena viđenih tokom i na kraju finala Mundijala na kojem se Španija okitila svojom drugom krunom, no komentari na račun ponašanja fudbalera Argentine i dalje ne prestaju. Može se reći - s pravom.
Selektor Crvene furije Luis de la Fuente je tokom gostovanja na nacionalnoj televiziji osudio "nedopustivo i neprihvatljivo" ponašanje argentinskih reprezentativaca koji su svoje pravo lice pokazali posle poslednjeg zvižduka Slavka Vinčića...
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U centru incidenata bili su Nauel Molina i Leandro Paredes, koji su na stadionu u Nju Džersiju nasrnuli na Rodrija i Erika Garsiju, dok su španski fudbaleri slavili. Paredes se takođe sukobio i sa Gavijem, dok je Nikolas Otamendi verbalno napao nekadašnjeg saigrača Rodrija. Luis de la Fuente pooštrio je ton na pitanje o sukobima po završetku utakmice i u prvom direktnom komentaru na tu temu događaje nazvao "neprihvatljivim".
"U tom trenutku nisam ni shvatio šta se događa. Slavio sam i grlio igrače", rekao je De la Fuente za špansku televiziju i dodao:
"U svakom slučaju, to je nedopustivo i neprihvatljivo. Takve stvari ne smeju da budu dozvoljene. Reč je o igračima najvišeg ranga, koje sam hvalio u danima pred utakmicu i koje i dalje hvalim, o velikim fudbalerima sa izvanrednim trenerom. Sigurno su se i oni osećali jednako loše kao mi kada su videli takve reakcije".
U istom razlaganju De la Fuente je pohvalio i ponašanje njegovih igrača u celoj situaciji.
"Želim da istaknem naše ponašanje suočeno sa takvim napadima i provokacijama. Naši igrači su sve vreme ostali pribrani i ponašali se kao pravi sportisti".
Iako su scene snimljene i u velikoj meri deljene na društvenim mrežama, argentinski fudbaleri za sada nisu kažnjeni. FIFA je otvorila istragu o incidentima kako bi utvrdila da li je prekršen disciplinski pravilnik, a istraga se vodi protiv Leandra Paredesa i pomoćnog trenera Roberta Ajale.
Osvajač evropske i svetske titule, kao i Lige nacija sa Španijom priznao je da još nije u potpunosti postao svestan značaja osvajanja drugog Svetskog prvenstva u istoriji zemlje...
"Postajaću sve svesniji kako dani budu prolazili", zaključio je s osmehom De la Fuente.