Ljulj igra 20. sezonu u Realu: Biće još koševa za pobedu, prljavih poteza i trofeja
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 13:49
Iskusni bek potpisao novi ugovor s Kraljevskim klubom
Može Real Madrid da se zamisli bez Serhija Rodrigeza, Felipea Rejesa, Rudija Fernandeza, ali ne može bez Serhija Ljulja. Voleli ga ili ne, simbol je Kraljevskog kluba s kojim je potpisao ugovor i za narednu sezonu.
Ovaj paraf ne znači samo to da će Blankosi u nadolazećoj takmičarskoj godini imati još jednog igrača na rosteru. Naprotiv, ovo označava da se jedna era Reala ne završava, već nastavlja.
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Ljulj će tako igrati 20. sezonu u dresu najtrofejnijeg evropskog kluba.
Za ove dve decenije priredili su Ljulj i Madriđani zaista svašta. Iskusni plej ima 29 osvojena trofeja, među kojima su tri Evrolige, FIBA internacionalni kup, devet titula prvaka Španije, sedam Kupova Kralja i devet trofeja namenjena osvajaču španskog Superkupa. Naravno, Ljulj je igrač s najviše utakmice u dresu Reala, a ta brojka iznosi 1.249.
Koliko je koševa za pobedu, uz zvuk sirene i iz nemogućih pozicija dao kroz prethodnih 19 godina, pa teško je i izbrojati. Bilo je tu i nesportskih poteza, jer je Ljulj poznat kao igrač koji ne preza od bilo čega, kako bi njegov tim pobedio. Znao je da provocira i tako okrene sve u korist Madriđana, a svima je u glavi i dalje ona tuča u drugoj utakmici plej-ofa Evrolige protiv Partizan Mozzart Beta.
Bilo kako bilo, Serhio Ljulj će igrati još i na dugovečnosti treba da mu se čestita.