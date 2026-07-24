Ljulj igra 20. sezonu u Realu: Biće još koševa za pobedu, prljavih poteza i trofeja

Ljulj će tako igrati 20. sezonu u dresu najtrofejnijeg evropskog kluba.

Za ove dve decenije priredili su Ljulj i Madriđani zaista svašta. Iskusni plej ima 29 osvojena trofeja, među kojima su tri Evrolige, FIBA internacionalni kup, devet titula prvaka Španije, sedam Kupova Kralja i devet trofeja namenjena osvajaču španskog Superkupa. Naravno, Ljulj je igrač s najviše utakmice u dresu Reala, a ta brojka iznosi 1.249.

Koliko je koševa za pobedu, uz zvuk sirene i iz nemogućih pozicija dao kroz prethodnih 19 godina, pa teško je i izbrojati. Bilo je tu i nesportskih poteza, jer je Ljulj poznat kao igrač koji ne preza od bilo čega, kako bi njegov tim pobedio. Znao je da provocira i tako okrene sve u korist Madriđana, a svima je u glavi i dalje ona tuča u drugoj utakmici plej-ofa Evrolige protiv Partizan Mozzart Beta.

Bilo kako bilo, Serhio Ljulj će igrati još i na dugovečnosti treba da mu se čestita.