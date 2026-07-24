Sabalenka: Kopiram Novaka jer je najbolji

Dugo su Sabalenka i njen tim analizirali šta to fali u njenoj igri i čini se da su došli do zaključka da mora da bude bolje na uzvraćanju servisa, pa je zato rešila da potraži savet od najboljeg u tom segmentu, Novaka Đokovića, koji godinama unazad važi za najboljeg reternera na svetu.

"Novak i ja smo jednom pričali i rekla sam mu da mi se dopada kako uzvraća servis. Pričali smo i pitala sam ga, šta radiš da se fokusiraš dok čekaš da uzvratiš servis? Jer, tvoj retern je bolji. Rekao mi je da, pre svega, on ima specifičan stav. Pokušala sam da uradim isto i to je moju reakciju učinilo lakšom", kaže Sabalenka.

To nije bilo sve što joj je Novak savetovao.

"Takođe je dodao: Ja se fokusiram na sebe, pokušavam da napravim iskorak unazad i onda reagujem. Takođe, često možeš da vidiš ili osetiš gde će protivnik servirati'. I to je bio savet! Od tada mi stalno govori kako ga imitiram. Pa, imitiram samo najbolje. Njegova tehnika mi je pomogla. Promenila sam nekoliko stvari. Nekako je slično. Zapravo, nije isto, ali tehnika je pomalo njegova", objasnila je teniserka iz Belorusije.

Sabalenka je u Melburnu na Australijan openu izgubila u finalu, na Rolan Garosu je stigla do četvrtfinala, dok je na Vimbldonu poražena u osmini finala. U Njujork će doći na odbranu titule pošto je tamo prošle godine bila bolja od Amande Anisimove, 6:3, 7:6 (3).

Inače, u karijeri osim dva US Opena ima i dve titule iz Melburna, 2023. i 2024. godine.