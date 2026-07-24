Raća Petrović na klupi Partizana – u odelu! Može

Da li je nekadašnjem reprezentativcu sugerisano kako bi bilo zgodno da se menja ili je sam shvatio, manje je važno, koliko je bitno saznanje da Radosav Petrović ovako mora da izgleda. Pre svega radi Partizana.

Drugi detalj vredan pažnje tiče se mesta odakle sportski direktor gleda utakmice. Opet nije izabrao ložu, gde su bili Rasim Ljajić i Danko Lazović, već klupu, odmah do Saše Ilića, njegovih saradnika Velička Kaplanovića i Ljubiše Rankovića. Tako je bilo i na premijeri protiv Zemuna i izgleda da će prerasti u trend kakav odavno nije viđen u Humskoj.

Još od vremena Nenada Bjekovića.

Čak ni Bjeković nije sve vreme sedeo na klupi, blizu trenera, ali je znao da bude ogromna podrška, nekad i zaštita Ljubiši Tumbakoviću u vreme kad je Partizan izgledao daleko bolje nego danas. Na svim nivoima. Kasnije se Ivan Tomić, Albert Nađ, Mladen Krstajić i Dragan Ćirić nisu spuštali do klupe, izuzev jednog večitog derbija kad je Krstajić praktično bio pratnja ekipi na stadionu „Rajko Mitić“. Svi ostali gledali su mečeve iz lože.

Njihovo pravo. Baš kao što je i pravo Radosava Petrovića da sedi na klupi. U Evropi ima sličnih primera, a ovaj pokazuje da Raća kao početnik spreman da uči, oslušne i pita one koji su odavno ostavili kopačke. I da se s njima konsultuje. Možda je za početak, dok ne stekne rutinu, korisno za njega da utakmice gleda baš sa te pozicije, na koju je navikao dok je igrao fudbal. Za ložu ima vremena.

Jedino čega nema jeste za izbor novih pojačanja. Tu bi već sportski direktor, kao i ostali rukovodioci, morali da budu aktivniji i da u Humsku dovedu nekog kao što je pre skoro dve decenije bio baš – Radosav Petrović.