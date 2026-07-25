BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

SPARTAK MOSKVA - RODINA (tip 1, kvota 1,35) - početak 19.45

Sudar dva moskovska kluba na startu novog prvenstva u Premijer ligi Rusije. Spartak je apsolutni favorit protiv novajlije u ligi, ekipe koja je na pripremnim mečevima ostvarila pobedu, poraz i četiri remija.

VIKTORIJA PLZENJ - LIBEREC (tip 1, kvota 1,58) - početak 17.00

Prvo kolo takmičenja u prvenstvu Češke donosi okršaj Viktorije Plzenj i Libereca. Domaćin je na poslednje tri utakmice prošle sezone protiv Libereca ostvario remi i dve pobede i jasno je favorit i ovog puta. Plzenj je u poslednjem pripremnom meču pobedio Polisu Žitomir sa 2:0, a Liberec Sent Pelten sa 3:1.

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AKRON - ZENIT (tip 2, kvota 1,40) - početak 15.15

Šampion Rusije gostuje Akronu na stadionu u Samari. Ekipa iz Sankt Peterburga je veliki favorit jer je neporažena još od 8. aprila. Od tada imaju deset pobeda i četiri remija računajući sve mečeve.

CSKA 1948 - BOTEV VRACA (tip 1, kvota 1,47) - početak 18.00

Obe ekipe su u prvom kolu prvenstva Bugarske osvojile po bod. CSKA je odigrao 2:2 sa Spartakom iz Varne, dok je Botev igrao 1:1 sa Černim Morem. Ekipa iz Sofije je danas domaćin i trebalo bi da upiše prvu pobedu.

STROMGODSET - LIN (tip 1, kvota 1,28) - početak 18.00

Domaća ekipa je u borbi za čelnu poziciju, se Lin nalazi pri dnu tabele, pa je jasno da Stromgodset ima "zicer" pred svojim navijačima, iako nema pobedu na poslednje tri utakmice.

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