Petar Stanić i Olimpijakos? Može, ako se ispuni bitan uslov

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U istom tekstu navodi se da bi Stanić posle smirivanja strasti mogao da završi u Olimpijakosu, ako se na to nadoveže i promena u ponašanju onih koji su uključeni u pregovore, tačnije agenti, i finansijski zahtevi budu manji. Navodno su za Stanića tražili 1.500.000 evra godišnje, a ne zna da li su i koliko tražili na ime provizije. Olimpijakos je bio spreman da Ludogorecu plati osam miliona za obeštećenje, plus bonuse.

Povodom cele situacije oko Stanića za Sport24 pričao je potpredsednik Olimpijakosa Kostas Karapapas koji je ocenio da klub neće pristati na bilo čije ucene.

”Videli ste da su informacije oko Stanića isplivale u javnost. Mi smo pričali s njim, a onda se pojavio čovek (zastupnik pr. au) i tražio novac za njega”, rekao je Karapapas i dodao:

”Mi takve stvari ne prihvatamo, niti smo mi klub koji će dozvoliti da ga bilo ko ucenjuje ili mu preti. Olimpijakos je klub čiji je vlasnik deo top nivoa evropskog fudbala, vodi klub u Premijer ligi. Nemojte da se neko zanosi i pravi lud. Nismo mi neko za koga niko nije čuo, niti smo tu da bi nas neko kritikovao posle 16 godina napornog rada”.