Mjelbi živi evropski san, ali u prvenstvu posrće

Poslednju pobedu u prvenstvu, Mjelbi je zabeležio 9. maja protiv Degerforša na strani (4:1). Od tada ne zna za trijumf, ali sada im se pruža prilika da protiv Kalmara, koji je novajlija u Alsvenskan ove sezone, konačno osvoje tri boda.

Novi trener Mjelbija, Karl Marijus Aksum kaže da očekuje snažan otpor domaćina.

"Kalmar je tim koji izgleda sve bolje na terenu, nisu slučajno u Alsvenskan. Ostvarili su dobar rezultat protiv Malmea (2:2), tako da su dobar tim. Znamo da ćemo imati više loptu u nogama, ali Kalmar u svojim redovima ima možda i najbolju 'šesticu', Karla Gustafsona. Dobro se brane i opasni su iz kontre, golove postižu na mnogo načina. Trudićemo se da odigramo kao na poslednja dva meča, ako nastavimo tako, doći će i ta pobeda. Nadamo se uskoro", kaže Aksum.

17.30: (2,55) Kalmar (3,35) Mjelbi (2,75)

Trener prvaka Švedske je najavio rotaciju, jer ima na umu i taj revanš protiv Linkoln Red Impsa. Susret se igra u utorak na Gibraltaru.

"Moramo da rotiramo. Imamo igrače koji ne mogu da igraju tri utakmice nedeljno pre svega zbog povreda iz prošlosti. Svakako ću nešto menjati. Protiv Linkolna smo igrali veoma dobro 70 minuta, baš na prilično visokom nivou. Pokušaćemo sve to da prenesemo i na meč sa Kalmarom", obećao je trener Mjelbija.

Na poslednjih 20 utakmica dva tima, Mjelbi je slavio devet puta, a Kalmar pet, dok je nerešeno bilo šest puta.

Jedan od onih koji se nadaju da će dobiti priliku je i Ali Jusef, koji se ovog leta vratio u Mjelbi sa pozajmice iz APOELA.

"Ja sam od onih igrača koji voli da ide u prodor, da radim to brzo i da šutiram. Mislim da moj način igre funkcioniše dobro protiv svih ekipa sa kojima smo do sada igrali. Dopada mi se to što igram tako i sa kim god da se sastanemo, trudiću se da nastavim tako. Naravno da nam je u mislima Evropa i sve što moramo da uradimo da bismo prošli dalje, ali moramo da osvajamo i bodove u ligi", poručio je Jusef pred gostovanje Kalmaru.

Što se tiče domaćina, može se reći da su prava domaćinska ekipa. Dok na poslednjih šest mečeva u gostima imaju isto toliko poraza, kod kuće su ostvarili četiri pobede i dva remija.

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ŠVEDSKA, 14. KOLO

Petak

Vesteras - Ergrite 2:0 (1:0)

/Aksel 13, 59/

Subota

15.00: (5,60) Degerforš (3,70) Jurgorden (1,65)

17.30: (2,55) Kalmar (3,35) Mjelbi (2,75)

Nedelja

14.00: (6,75) Bromapojkarna (4,40) Hamarbi (1,48)

14.00: (1,48) Sirijus (4,40) Geteborg (6,75)

16.30: (1,35) GAIS (5,00) Halmštad (9,00)

16.30: (1,90) Malme (3,85) Elfsborg (3,70)

Ponedeljak

19.00: (1,85) Heken (3,90) AIK (3,75)

*** kvote su podložne promenama