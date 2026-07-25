Halandov rođak oborio rekord u Pragu! Sparta dovela niskobudžetnu gol-mašinu

Plava kosa, snažna građa, razorna leva noga i nezaista glad za golovima. Da, zvuči kao Erling Haland, ali ovoga puta radi se o njegovom rođaku, koji je ovog podneva napravio novi iskorak u karijeri. Praška Sparta je predstavila Jonatana Brauta Brunesa (25), od ove subote najskupljeg fudbalera u istoriji kluba!

Češki velikan kupio ga je od Rakova za 6.000.000 evra, koliko ranije nije izdvojio ni za jednog igrača. Doskorašnji rekorder bio je Albion Rahmani, kupljen od rumunskog Rapida za 5.000.000, ali on je pre tri nedelje otišao u Veneciju, pa je bio potreban novi napadač. I pronašla ga je u timu iz Čestohove. Tamo gde je u prethodne dve godine rešetao…