Halandov rođak oborio rekord u Pragu! Sparta dovela niskobudžetnu gol-mašinu
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 13:08
Jonatan Braut Brunes posle 40 golova za dve sezone u Rakovu pojačao češkog velikana
Plava kosa, snažna građa, razorna leva noga i nezaista glad za golovima. Da, zvuči kao Erling Haland, ali ovoga puta radi se o njegovom rođaku, koji je ovog podneva napravio novi iskorak u karijeri. Praška Sparta je predstavila Jonatana Brauta Brunesa (25), od ove subote najskupljeg fudbalera u istoriji kluba!
Češki velikan kupio ga je od Rakova za 6.000.000 evra, koliko ranije nije izdvojio ni za jednog igrača. Doskorašnji rekorder bio je Albion Rahmani, kupljen od rumunskog Rapida za 5.000.000, ali on je pre tri nedelje otišao u Veneciju, pa je bio potreban novi napadač. I pronašla ga je u timu iz Čestohove. Tamo gde je u prethodne dve godine rešetao…
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Brunes i Haland nisu slični samo po fizionomiji, već i po životnom putu. Vršnjaci su, rođeni 2000. godine, s tim da je Jonatan na svet stigao osamnaest dana nakon znatno poznatijeg brata i superzvezde svetskog fudbala. Kao golobradi dečaci delili su svlačionicu u mlađim kategorijama norveškog Brinea, a zajedno su sa svega 16 godina gazili i terenima tamošnje druge lige. Brunes je čak pre Erlinga upisao debi u seniorskom fudbalu, ali dok je Halandova karijera nakon toga išla isključivo uzlatnom putanjom, njegov rođak morao je da ide znatno težim, zaobilaznim putem do velike scene.
Krenuo je iz trećeg ranga norveškog fudbala (Brin, Sola i Flore), pa preko drugog u kojem je blesnuo (12 golova na 15 utakmica za Start), stigao do prvoligaša Stremgodseta u kojem se sa 11 pogodaka u sezoni preporučio Levenu. Međutim, uz limitiranu minutažu njegov napredak je u Belgiji usporen.
Ipak, talenat i fudbalski gen se u ovoj porodici ne mogu sakriti, jer je fudbal uvek i bez izuzetka tema broj jedan za trpezom. Brunesov ujak, a Erlingov otac, dobro je poznati Alfi Haland koji je početkom milenijuma nosio dres Mančester Sitija i reprezentacije Norveške, dok je Jonatanova rođena sestra Ema dogurala do elitnog ranga norveškog fudbala i danskog Brendbija. Nekako se samo čekalo kada će i Brunes eksplodirati. I desilo se u Rakovu.
U dresu kluba iz Čenstohove proveo je dve pune sezone i potvrdio se kao golgeter, postigavši ukupno 40 golova na 81 odigranoj utakmici. Prve godine je kao pozajmljen igrač Levena spakovao 14 komada, da bi ga Poljaci potom otkupili, a on im je u nedavno završenoj sezoni uzvratio sa još boljim učinkom: 26 pogodaka na 49 takmičarskih mečeva.
Takav golgeterski njuh privukao je pažnju praške Slavije još pre godinu dana, ali je taj transfer na kraju propao jer je Rakov imao previsoke finansijske zahteve. Ono što nije pošlo za rukom ljutom rivalu, sada je uspela da realizuje Sparta. I dobila, čini se, niskobudžetnu gol-mašinu.