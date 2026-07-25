ZVANIČNO: Tanasko se vratio kući

Portoriko 1, 02.00: (1,85) Agvada Santeros (14,0) Leones de Ponse (2,05)

Tanasković se vraća u svoju kuću, u klub u kojem je počeo profesionalnu košarku i prošao mlađe kategorije. Kako nije dobio šansu tokom prvog boravka u Humskoj, već je išao na pozajmice u subotički Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd, put ga je kasnije preko Mege, Borca iz Banjaluke, Igokee dva puta, Breogana i Budućnosti vratio nazad, među crno-bele.

On se tokom protekle tri godine iskristalisao kao jedan od najboljih igrača podgoričkog sastava, čak je prošle sezone bio među igračima sa najvećim skokom u statistici u odnosu na sezonu ranije pa se tako još krajem prošle i početkom ove godine spekulisalo da bi mogao da se vrati u Humsku.