ZVANIČNO: Tanasko se vratio kući
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 12:52
Srpski reprezentativac potpisao ugovor sa crno-belima
Četvrto pojačanje ovog leta u Humskoj je - Nikola Tanasković.
Posle Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa i Alesandra Pajole, Tanasković je, kako je objavljeno, potpisao višegodišnji ugovor sa klubom...
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Tanasković se vraća u svoju kuću, u klub u kojem je počeo profesionalnu košarku i prošao mlađe kategorije. Kako nije dobio šansu tokom prvog boravka u Humskoj, već je išao na pozajmice u subotički Spartak, Mladost iz Zemuna i OKK Beograd, put ga je kasnije preko Mege, Borca iz Banjaluke, Igokee dva puta, Breogana i Budućnosti vratio nazad, među crno-bele.
On se tokom protekle tri godine iskristalisao kao jedan od najboljih igrača podgoričkog sastava, čak je prošle sezone bio među igračima sa najvećim skokom u statistici u odnosu na sezonu ranije pa se tako još krajem prošle i početkom ove godine spekulisalo da bi mogao da se vrati u Humsku.
Taj posao je u međuvremenu dogovoren, ali su u Partizan Mozzart Betu čekali pravi trenutak da transfer zvanično i objave. Doduše, bez preciznog detalja o dužini trajanja ugovora, osim da je na višegodišnjoj bazi.
Prošle sezone Tanasković je u dresu Budućnosti imao 12 poena, uz 5,2 skoka i 1,2 asistencije u Evrokupu, dok je u ABA ligi bio na nešto skromnijih 10 poena, 4,3 uhvaćene i jednoj podeljenoj lopti. Za reprezentaciju Srbije debitovao je u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 prošlog novembra, kada je bio jedan od heroja pobeda nad Švajcarskom kod kuće i Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali i među boljima u duelima sa Turskom.
Partizan Mozzart Bet tek treba da objavi dogovorene potpise Dereka Vilisa i Kajla Olmana, a kako smo nedavno pisali, u potrazi je za još bar tri kvalitetna pojačanja.